ЗСУ продовжують звільняти території на півдні України, — ОК "Південь"

Українські військові просуваються на Херсонщині, а ворожі війська відходять углиб зайнятих рубежів.

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Збройні сили України продовжують звільняти окуповані Росією території на півдні країни. Про це повідомила прессекретар Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, українські військові просуваються на Херсонщині, а ворожі війська відходять углиб зайнятих рубежів.

"Ми продовжуємо повертати території, ми продовжуємо відтісняти ворога на Херсонщині. Він уже змінює свої межі оборони на глибші", — сказала вона.

Наталія Гуменюк розповіла, що за сім місяців російські війська зміцнили свою лінію оборони залізобетонними конструкціями. Вона зазначила, що може здатися, що просування української армії на цьому напрямку повільне, проте воно правильно сплановане. Позиції ЗС РФ перебувають під вогневим контролем ЗСУ, а ворожі склади з боєприпасами та техніка знищуються.

"У ворога все менше шансів підтягувати для себе резерви, тому що Кримський міст, яким вони 75% резервів підтягували, не може працювати на повну силу", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що армія України звільнила 7 сіл у Луганській області. Населені пункти перебувають на кордоні з Харківською областю.

7 жовтня повідомлялося, що ЗСУ звільнили понад 2,4 тисячі квадратних кілометрів у Херсонській області. З 1 жовтня ЗСУ деокупували 29 населених пунктів у регіоні.