Є Надія: на Луганщині звільнили сім сіл, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, про те, що населені пункти у Сватівському районі вдалося відбити у ворога, не повідомляли доти, доки їх не повернули під повний контроль України.

Related video

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував перелік із семи населених пунктів, які вдалося звільнити українській армії.

"Першою Збройні Сили України звільнили Греківку, — повідомив він. — Незважаючи на резонанс в інтернет-спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, в які увійшли наші військові".

За словами Гайдая, усі перелічені села зараз перебувають під повним контролем України.

[ + – ] Українська армія звільнила села, розташовані на околицях Сватового, зокрема село Надія

ЗСУ звільнили такі населені пункти Сватівського району:

село Новолюбівка Красноріченської громади;

село Невське Красноріченської громади;

село Греківка Красноріченської громади;

село Новоєгорівка Коломийчинської громади;

село Надія Коломийчинської громади;

село Андріївка Коломийчинської громади;

село Стельмахівка Коломийчинської громади.

Нагадаємо, Сергій Гайдай 5 жовтня оголошував про початок операції української армії з деокупації Луганської області.

Аналітики DeepState повідомляли про звільнення від окупантів села Греківка на Луганщині силами 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Крім цього, є відео зі звільненої Макіївки.

Раніше американський інститут вивчення війни констатував, що ЗСУ переріжуть постачання російських військ, якщо захоплять трасу Сватове-Кремінна. Оборону Сватового мають взяти на себе частини російської 1-ї гвардійської танкової армії та 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Однак ці підрозділи сильно потріпали ЗСУ після контрнаступу під Харковом, тому навряд чи вони зможуть ефективно чинити опір.