Українські військові звільнили Греківку та Макіївку на Луганщині (фото)

Голова Луганської ОВА раніше анонсував офіційний початок операції з деокупації Луганської області від російських окупантів.

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Бійці Збройних Сил України звільнили село Греківка Луганської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Українські військові розпочали контрнаступ у Луганській області. В результаті 95-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ звільнила Греківку.

"95 ДШВ провела успішний референдум у Греківці, усі 100% за повернення в Україну. Протокол голосування направлений до ЦВК на Банкову", — написали в DeepState.

Також у мережі з'явилося відео зі звільненої Макіївки у Луганській області.

Додамо, що підтвердження з боку Генштабу чи Міноборони України наразі немає.

[ + – ] ЗСУ звільнили Греківку та Макіївку в Луганській області

Зазначимо, голова Луганської ОВА заявив про початок операції зі звільнення Луганської області. Українські військові спромоглися звільнити кілька населених пунктів. Однак мирних жителів він закликає не поспішати повертатись додому. Ситуація у прифронтовій зоні небезпечна. Потрібно провести розмінування територій.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як просувається контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували 6 спецназівців ГРУ під Лиманом із 3-ї бригади.