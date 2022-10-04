ЗСУ ліквідували 6 спецназівців російського ГРУ під Лиманом (фото)

Знищено бійців із 3-ї бригади спецпризначення, яка базується в Тольятті.

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Українські військові ліквідували 6 спецназівців 3-ї бригади ГРУ. Про це повідомляє волонтерська міжнародна спільнота InformNapalm.

Бійці ЗСУ ліквідували шістьох спецназівців Головного розвідуправління РФ із 3-ї бригади, яка базується у Тольятті. Усіх їх знищили під Лиманом. Відповідні некрологи з'явилися у "Вконтакте".

Ліквідовано:

Юрій Філатов

Андрій Шорін

В'ячеслав Зінцов

Віктор Горобець

Євген Шигірданов

Олексій Чиндін

[ + – ] Ліквідовані грушники

Сторінки деяких окупантів знайшли в соціальних мережах, проте вони вже кілька років як не були активні.

3-я окрема гвардійська Варшавсько-Берлінська Червонопрапорна ордена Суворова бригада спецпризначення заснована 1966 року в Тольятті. Військові брали участь у низці військових конфліктів: війна в Афганістані, Чеченські кампанії, війна в Сирії, Косово та в Україні.

Нагадаємо, 30 вересня ЗСУ ліквідували заступника Сальдо, який відповідав за безпеку в окупованому Херсоні. Олексій Катериничов служив у прикордонних військах та ФСБ 25 років.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ ліквідували командира штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексія Нагіна.