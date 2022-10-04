ВСУ ликвидировали 6 спецназовцев российского ГРУ под Лиманом (фото)

Были уничтожены бойцы из 3-й бригады спецназначения, которая базируется в Тольятти.

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Украинские военные ликвидировали 6 спецназовцев 3-й бригады ГРУ. Об этом сообщает волонтерское международное сообщество InformNapalm.

Бойцы ВСУ ликвидировали шестерых спецназовцев Главного разведуправления РФ из 3-й бригады, которая базируется в Тольятти. Всех их уничтожили под Лиманом. Соответствующие некрологи появились во "Вконтакте".

Были ликвидированы:

Юрий Филатов

Андрей Шорин

Вячеслав Зинцов

Виктор Горобец

Евгений Шигирданов

Алексей Чиндин

[ + – ] Ликвидированные грушники

Страницы некоторых из оккупантов были найдены в социальных сетях, однако они уже несколько лет как не были активны.

3-я отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова бригада бригада спецназначения была основана в 1966 году в Тольятти. Военные участвовали в целом ряде военных конфликтов: война в Афганистане, Чеченские кампании, война в Сирии, Косово и в Украине.

Напомним, 30 сентября ВСУ ликвидировали заместителя оккупантов Сальдо, который отвечал за безопасность в оккупированном Херсоне. Алексей Катериничев служил в погранвойсках и ФСБ 25 лет.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмового отряда ЧВК "Вагнера" Алексея Нагина.