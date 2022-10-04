ВСУ ликвидировали 6 спецназовцев российского ГРУ под Лиманом (фото)
Были уничтожены бойцы из 3-й бригады спецназначения, которая базируется в Тольятти.
Украинские военные ликвидировали 6 спецназовцев 3-й бригады ГРУ. Об этом сообщает волонтерское международное сообщество InformNapalm.
Бойцы ВСУ ликвидировали шестерых спецназовцев Главного разведуправления РФ из 3-й бригады, которая базируется в Тольятти. Всех их уничтожили под Лиманом. Соответствующие некрологи появились во "Вконтакте".
Были ликвидированы:
- Юрий Филатов
- Андрей Шорин
- Вячеслав Зинцов
- Виктор Горобец
- Евгений Шигирданов
- Алексей Чиндин
Страницы некоторых из оккупантов были найдены в социальных сетях, однако они уже несколько лет как не были активны.
3-я отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова бригада бригада спецназначения была основана в 1966 году в Тольятти. Военные участвовали в целом ряде военных конфликтов: война в Афганистане, Чеченские кампании, война в Сирии, Косово и в Украине.
Напомним, 30 сентября ВСУ ликвидировали заместителя оккупантов Сальдо, который отвечал за безопасность в оккупированном Херсоне. Алексей Катериничев служил в погранвойсках и ФСБ 25 лет.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмового отряда ЧВК "Вагнера" Алексея Нагина.