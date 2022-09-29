Украинские военные ликвидировали одного из командиров ЧВК "Вагнер", – InformNapalm (фото)

Алексей Нагин имел большой опыт боевых действий. Он воевал в Чечне, Грузии, в Сирии, и на Донбассе, где и был ликвидирован ВСУ в районе Бахмута.

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В Украине ликвидирован один командир штурмового отряда ЧВК "Вагнера" Алексей "Терек" Нагин. Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.

Оккупант, по данным ряда источников, была ликвидирован 20 сентября в районе Бахмута. Наемнику был 41 год. Сам "Терек" родился на хуторе Вертячий в Волгоградской области. Алексей Нагин участвовал во многих боевых действиях:

война в Чечне

в Грузии

на Донбассе

в Сирии и Ливии

"Терек" был награжден тремя орденами мужества, медалями "За отвагу", "За защиту Крыма" и платиновой звездой героя ЧВК "Вагнера". Также он удостоен звания героя РФ, а также оккупационных администраций ОРДЛО.

[ + – ] Алексей Нагин на фото слева

Как пишут в InformNapalm, наемник был соавтором ленты "Солнцепек", которая снималась совместно с Пригожиным, а также работал над новым фильмом "ЧВК — Лучшие в аду". Сообщается, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин посещал церемонию прощания с наемником.

Напомним, 26 сентября стало известно, что ВСУ ликвидировали начальника ракетный и артиллериййск войск 35-й общевойсковой армии РФ. Также сообщалось, что нацгвардейцы взяли в плен двух майоров ВС РФ в ходе контрнаступления в Харьковской области.