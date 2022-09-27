Нацгвардейцы захватили в плен два майора российских войск (видео)

Всего военнослужащие захватили в плен 15 россиян в ходе контрнаступления в Харьковской области. Силы обороны вынудили оккупантов сдаться.

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В ходе контрнаступления нацгвардейцев на Изюмском направлении военные захватили в плен 15 российских солдат, среди которых было 2 майора. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Военнослужащие в Нацгвардии "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военнослужащих российской армии, среди которых было двое майоров. Отмечается, что военные из Нацгвардии вместе с подразделениями ВСУ продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов.

На опубликованных кадрах показан штурм российских позиций. Силы обороны окружили оккупантов и вынудили их сдаться в плен. Судя по кадрам, украинские защитники застали российские войска прямо в расположении. Там стояли палатки, где по всей видимости и ночевали солдаты, а также видны запасы продовольствия.

Напомним, бойцы 92-й бригады взяли в плен первого россиянина, которого забрали на войну по мобилизации. Его мобилизовали в Ростовской области.

За 27 сентября ВСУ освободили поселок Пески-Радьковские на Харьковщине. В населенном пункте жило около 2 тысяч человек. Также в районе Лимана украинская армия освободила село Деркодуб. До Лимана осталось около 25 км.