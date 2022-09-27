ВСУ освободили село Пески-Радьковские в Харьковской области (карта)

В селе, где до войны проживали около 2 тыс. человек, разрушены многие жилые дома. Украинские военные продолжают зачистку в населенном пункте.

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Село Пески-Радьковские Харьковской области было освобождено Вооруженными силами Украины от оккупационных войск РФ. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщила пресс-служба Боровского сельского совета.

"Село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт громады, где до войны проживало около 2 тыс. человек), уже находится под контролем ВСУ", — говорится в сообщении.

По словам представителей сельсовета, украинские военнослужащие продолжают обнаруживать в селе группы российских военных, зачистка территории населенного пункта продолжается.

Глава Боровского сельсовета Александр Тертышный сообщил, что оценить последствия оккупации Песков-Радьковских пока не удалось, однако уже можно констатировать, что войска РФ разрушили множество жилых домов, хозяйственных построек, полностью уничтожили детский сад, сильно повредили местную школу. На территории села также много уничтоженной и поврежденной российской военной техники.

Напомним, 16 сентября стало известно, что бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины KRAKEN форсировали реку Оскол и полностью освободили Купянск Харьковской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что контрнаступление на северо-востоке страны в начале сентября стало крупнейшим достижением украинских военных с начала полномасштабной войны с Россией.