Мидуэйское сражение: у Залужного назвали Харьковское контрнаступление крупнейшей победой ВСУ

Американские военные эксперты подчеркнули, что молниеносные успехи на Харьковском направлении позволили украинским военным доказать, что они могут рационально использовать поставленное вооружение и информацию, полученную от иностранной разведки.

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Крупнейшим достижением украинских военных с начала полномасштабной войны с Россией в феврале стало молниеносное контрнаступление на северо-востоке страны в начале сентября. Об этом пишет Time.

Дэн Райс — американский ветеран боевых действий и специальный советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного — считает, что недавнее украинское контрнаступление может стать поворотным моментом в войне с РФ.

Он также сравнил контрнаступление украинских военных на Харьковском направлении с Мидуэйским сражением — крупнейшим морским сражением Второй мировой войны на Тихом океане, которое принесло победу флоту США над силами японского ВМФ.

Однако специальный советник Залужного также подчеркнул, что даже победы на Харьковском направлении на данный момент нельзя назвать решающим сражением в российско-украинской войне.

Кроме того, американские военные эксперты озвучили положительные результаты для Украины, которых удалось достичь в результате успешных контроперацией на северо-востоке страны.

Во-первых, это позволило в режиме ограниченного времени освободить значительный участок украинских территорий, который до этого времени был оккупирован ВС РФ.

Во-вторых, это подтвердило доводы украинцев о том, что сотрудничество с разведкой и поставки оружия и техники на миллиарды долларов западными союзниками принесут результаты на поле боя.

Кроме того, успехи украинских военных на Харьковском направлении пришлись на критический момент войны на истощение. Реальные победы в таком случае — гарантия того, что Украины и дальше будет получать необходимую военную помощь от международных партнеров.

Напомним, сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк считает, что ВСУ провели одну из самых выдающихся контратак в современной истории. Украина анонсировала наступление на Херсон и тем самым ввела ВС РФ в заблуждение. Вместо этого последовала менее масштабная, но более стремительная контратака в Харьковской области.

Ранее Фокус сообщал, что деоккупация Харьковской области может внести перелом в войну. По оценкам Пентагона, ВС РФ потеряли 80 000 военных из 200 тысяч, которых готовили к вторжению в феврале.