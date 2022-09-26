Мідвейська битва: у Залужного назвали Харківський контрнаступ найбільшою перемогою ЗСУ

Американські військові експерти наголосили, що блискавичні успіхи на Харківському напрямку дозволили українським військовим довести, що вони можуть раціонально використати отримане озброєння й інформацію від іноземної розвідки.

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Найбільшим досягненням українських військових із початку повномасштабної війни з Росією в лютому став блискавичний контрнаступ на північному сході країни на початку вересня. Про це пише Time.

Ден Райс — американський ветеран бойових дій і спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного — вважає, що нещодавній український контрнаступ може стати поворотним моментом у війні з РФ.

Він також порівняв контрнаступ українських військових на Харківському напрямку з Мідвейською битвою — найбільшою морською битвою Другої світової війни на Тихому океані, яка принесла перемогу флоту США над силами японського ВМФ.

Проте спеціальний радник Залужного також наголосив, що навіть перемоги на Харківському напрямі наразі не можна назвати вирішальною битвою в російсько-українській війні.

Крім того, американські військові експерти озвучили позитивні результати для України, яких вдалося досягти внаслідок успішних контроперацій на північному сході країни.

По-перше, це дозволило в режимі обмеженого часу звільнити значну ділянку українських територій, яка до цього часу була окупована ЗС РФ.

По-друге, це підтвердило докази українців про те, що співпраця з розвідкою та постачання зброї і техніки на мільярди доларів західними союзниками дасть результати на полі бою.

Крім того, успіхи українських військових на Харківському напрямі припали на критичний момент війни на виснаження. Реальні перемоги в такому разі — гарантія того, що Україна й надалі отримуватиме необхідну військову допомогу від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, співробітник лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джастін Бронк вважає, що ЗСУ провели одну з найвидатніших контратак у сучасній історії. Україна анонсувала наступ на Херсон і цим ввела ЗС РФ в оману. Натомість була менш масштабна, але стрімкіша контратака в Харківській області.

Раніше Фокус повідомляв, що деокупація Харківської області може зробити перелом у війні. За оцінками Пентагону, ЗС РФ втратили 80 000 військових із 200 тисяч, яких готували до вторгнення в лютому.