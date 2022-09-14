ЗСУ провели одну з найвизначніших контратак у сучасній історії, — військовий експерт

Україна анонсувала наступ на Херсон і тим самим ввела ЗС РФ в оману. Натомість була менш масштабна, але стрімкіша контратака в Харківській області.

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Джастін Бронк, співробітник лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, провів аналіз останніх подій в Україні. Контрнаступ України завдав ЗС РФ найбільшої воєнної поразки з початку масштабного введення військ та невдалої спроби захоплення Києва на початку масштабної війни. Про це повідомляє The Daily Mail.

Джастін Бронк зазначив, що навіть один із кореспондентів російських ЗМІ Олександр Сладков мимоволі розповів про масштаб втрат російських військ в Україні. В ефірі російського ТБ він згадав, що загинуло багато людей.

Бронк вважає, що українському військовому командуванню вдалося ввести РФ в оману. Експерт також назвав це одним із найуспішніших контрнаступів у сучасній історії в тому, що стосується звільненої території за певної швидкості просування.

Довгоочікуваний контрнаступ України в Херсонській області розпочався минулого місяця. Але багато хто здивувався від того, що просувалися українські війська досить обережно. Зазначалося, що ЗСУ дали ЗС РФ час підготуватися, перекинути елітні підрозділи та великий резерв.

Але потім був менш масштабний, але значно стрімкіший наступ на харківському напрямку. Прорвавши російські редути в Балаклії, українські броньовані та механізовані бригади не зупинилися і протягом наступних днів і ночей рухалися далі окупованою росіянами територією. Надалі звільнили важливий вузловий пункт Куп'янськ, через який йшло все постачання ЗС РФ. Так, відрізали цілий фланг російських військ.

Основні залізничні колії та дороги перекрили, перед загрозою повного оточення в Ізюмі російські військові кидали техніку та пішки і на вкрадених цивільних автомобілях залишали свої позиції.

Протягом двох тижнів звільнили понад 8000 кв. кілометрів, захоплено великі склади боєприпасів, збройової та бронетехніки.

За словами експерта, російським військам не завдавали такої серйозної та стрімкої поразки на полі бою з часів Другої світової.

У Путіна закінчилися виправдання

Основна частина мобільних та елітних підрозділів російської армії сконцентрована в Херсонській області, де також триває контрнаступ.

Україна анонсувала наступ на Херсон і тим самим ввела ЗС РФ в оману. Росія погодилася брати участь у битві на виснаження, перебуваючи у невигідній з воєнного погляду позиції. ЗСУ зруйнували основні мости в регіоні, якими йшло постачання російського угруповання.

Наразі військам РФ не вистачає постачання медичної допомоги, продуктів та боєприпасів.

Така війна на виснаження вигідна Україні, але Путіну потрібен Херсон із політичного погляду, адже це найбільше місто, яке вдалося захопити росіянам від початку масштабного вторгнення.

Навіть якщо спробувати, вивести великі озброєння з Херсона росіянам буде проблематично. Якщо російські сили залишаться на півдні України, основна бойова міць опиниться в пастці і поступово перемелюватиметься ЗСУ, в яких налагоджено шляхи постачання. Якщо херсонський фронт впаде, для Путіна це стане і політичною, і воєнною катастрофою після нищівного провалу під Харковом.

Стан, що склався, не віщує нічого хорошого. Навіть якщо Росія зможе уникнути поразки цього року, їм доведеться зіткнутися із ще більше оснащеними українськими силами у 2023.

Нагадаємо, що деокупація Харківської області може зробити перелом у війні. За оцінками Пентагону, ЗС РФ втратили 80 000 військових із 200 тисяч, яких готували до вторгнення у лютому.

Раніше Фокус повідомляв, що від розпачу Путін може вдатися до ядерної зброї. За оцінками бригадного генерала Кевіна Раяна, президент РФ, ймовірно, відчуває тиск, щоб зробити радикальні кроки.