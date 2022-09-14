Контрнаступ ЗСУ: за два тижні звільнено понад 8000 кв. кілометрів України, — Зеленський

Українські військові зачищають від росіян половину звільнених територій, там виявляють ДРГ і колаборантів. У Балаклії та Граковому люди отримують пенсії одразу за 5 місяців окупації.

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Збройні сили України (ЗСУ) з початку контрнаступу звільнили від російських окупантів понад 8 тис. кв. кілометрів території. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Стабілізаційні заходи завершено приблизно на 4 тис. кв. кілометрів території, в решті районів вони продовжуються, пояснив президент.

ЗСУ під час зачистки території, за словами верховного головнокомандувача, виявляють російських солдатів, диверсійні групи, колаборантів і повертають повну безпеку. Прикордонникам доручили забезпечити охорону державного кордону на звільнених дільницях.

"Дякую бійцям, які забезпечили такий масштабний розгром окупантів у Харківській області. Підписав сьогодні указ про нагородження — 153 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, з них 12 — посмертно", — заявив він.

Завдяки діям українських військ на деокуповану територію повертається нормальне життя. У Балаклії та Граковому, як зазначив президент, почали видавати людям пенсії одразу за 5 місяців окупації.

Успіхи ЗСУ в Харківській області й на півдні України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 13 вересня говорила, що з 6 вересня Сили оборони звільнили а Харківській області понад 300 населених пунктів. Близько 150 тис. українців перестали жити за російської окупації.

Цього дня українські військові зайшли в прикордонне з РФ місто Вовчанськ, позбавивши його російських прапорів. До вечора ЗСУ звільнили ще 3 населені пункти в Харківській області — Липці, Глибоке та Стрілечу.

[ + – ] ЗСУ взяли в полон тисячі російських військових у Харківській області Фото: Getty Images

Під час контрнаступу в Харківській області в полон потрапили тисячі російських військових, серед яких є високопоставлені офіцери армії Росії.

Український генерал Дмитро Марченко розповів про просування ЗСУ на півдні, там лінія фронту просунулась на 12 кілометрів. Військові звільнили 13 населених пунктів — понад 500 кв. кілометрів територій.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента України Олексій Арестович говорив про наступ ЗС РФ на 20-кілометровій ділянці з 1300 км фронту в районі Бахмута Донецької області. Загарбники побоюються контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямі.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповідав про втечу окупантів із міста в Крим. Колону військової техніки росіян помітили на Чонгарі.

Москва була змушена попросити Київ відновити мирні переговори через успіхи ЗСУ. Українська влада відмовила, оскільки ще не всіх військових цілей досягнуто.