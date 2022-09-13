Контрнаступ ЗСУ змусив Кремль просити про переговори: Київ відмовив

За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, Україна розпочне переговори лише після досягнення всіх цілей на полі бою. А зараз відбувається переломний момент у війні, яка розпочалася у 2014 році.

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Контрнаступ Збройних сил України змусив офіційних осіб РФ звернутися до Києва для поновлення переговорів, проте українська сторона відмовилася, оскільки військових цілей у протистоянні з державою-агресором ще не досягнуто. Про це в інтерв'ю для France 24 заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Стефанішина сказала, що останніми днями російські офіційні особи зверталися до України для переговорів, але тепер її країна має більше важелів упливу, і вона почне переговори тільки після того, як досягне своїх військових цілей", — ідеться в публікації.

За словами журналістів, Стефанішина зазначила, що зараз росіяни пропонують Києву переговори, щоб зупинити просування ЗСУ під час контрнаступу.

У ході бесіди міністерка назвала цей етап протистояння поворотним моментом не лише в повномасштабному вторгненні військ РФ, що розпочалося 24 лютого, а й у всій війні, що триває з весни 2014 року. Стефанішина висловила впевненість, що тимчасово окуповані регіони Донецької та Луганської областей і Крим повернуться під контроль уряду України.

Крім цього, міністерка закликала лідерів європейських держав запровадити додаткові санкції щодо РФ, зазначивши, що тема енергоресурсів Росії є її слабким місцем, і обмеження мають бути спрямовані саме на цей сектор.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, від початку контрнаступальних дій із боку ЗСУ від окупантів було звільнено близько 6 тисяч квадратних кілометрів території.

Водночас у Раді безпеки РФ нещодавно заявили, що мають намір вимагати капітуляції Києва під час можливих переговорів.