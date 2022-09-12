ЗСУ звільнили майже 6 тисяч квадратних кілометрів: огляд за 12 вересня

У пабліках повідомляють про деокупацію села Тернова на Харківщині. Також з'явилися фотографії українських прапорів у Святогірську Донецької області, проте офіційного підтвердження інформації про звільнення міста ще немає.

Збройні сили України звільнили майже 6 тисяч квадратних кілометрів на території держави. Про це у Facebook заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Майже 6 тис. кв. км." — написала вона, не ставши розповідати додаткові подробиці через режим тиші, який оголошено в Україні.

Незважаючи на загальний заклик військового командування не розкривати інформацію про пересування українських військових, до інформаційного поля так чи інакше потрапляють відомості про нові деокуповані населені пункти. Також є натяки на те, за які міста зараз тривають бої.

Визволення Харківської області

Вранці стало відомо про те, що ЗСУ звільнили село Стрілеча на кордоні з РФ. У мережі з'явився ролик, на якому українські військові встановлюють національний прапор біля будівлі місцевої адміністрації.

Як уточнюється, до села зайшли захисники зі 127-ї Окремої бригади ТрО Харкова.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в Telegram-каналі опублікував відео із села Тернова Харківської області. На кадрах видно, як боєць із 14-ї окремої механізованої бригади встановлює прапор України на вежі у населеному пункті.

Село Тернова Харківського району знаходиться неподалік від державного кордону з Російською Федерацією.

[ + – ] Село Тернова знаходиться на кордоні з РФ.

Деокупація Донецької області

Сьогодні після обіду у пабліках з'явилися фотографії з українськими прапорами із міста Святогірськ Донецької області.

Зокрема, на одному із фото прапор можна побачити на зруйнованій будівлі місцевої міськради.

Нацгвардієць Віталій Марків зі свого боку опублікував знімок біля в'їзду до Святогірська.

Проте офіційної інформації про звільнення Святогірська поки що не надходило.

Російська сторона і Telegram-канали Донбасу також публікують інформацію про те, що ЗСУ звільнили або готуються звільнити ті чи інші населені пункти у регіоні.

Так, у пабліку "Типовий Донецьк" ще вранці з'явилися новини про те, що українські військові готуються до контратаки на рубежах захопленого у 2014 році обласного центру.

Російський пропагандист Олександр Сладков сьогодні наголосив, що українська сторона проводить активні атаки в районі Лимана.

Ще в одному пабліку окупантів була інформація, що українські захисники "підбираються" до окупованої Білогорівки Донецької області. При цьому уточнюється, що повернення населеного пункту під контроль України дозволить ЗСУ вклинитися в оборону півночі області.

Ситуація у Луганській області

Довгоочікуваної інформації про звільнення Лисичанська, на околицях якого місцеві жителі бачили українських воїнів ще кілька днів тому, поки що так і не надійшло. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ деокупували село Куземівка. Населений пункт знаходиться за 22 км від захопленого Сватового.

Херсонська область

Оперативне командування "Південь" назвало тринадцять населених пунктів, звільнених у Херсонській області. Наразі офіційно підтверджено деокупацію Високопілля, Нововознесенського, Білогірки, Сухого Ставка, Миролюбівки та ще восьми місць у регіоні.

З початку активних дій українським військовим вдалося посунути лінію фронту на півдні країни від 4 до 12 км.

Нагадаємо, українські військові знайшли "стіну Яценюка" на кордоні з Росією. Як розповів командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем'яко, бійці дійшли до фортифікаційних споруд на державному кордоні.

Раніше Фокус писав про те, що ЗС РФ під Херсоном намагаються вийти на офіцерів ЗСУ для здачі в полон.