ЗС РФ під Херсоном намагаються вийти на офіцерів ЗСУ для здачі в полон, — командування "Південь"

Через загрозу оточення росіяни кидають бойову техніку на передову, а особовий склад переводять на лівий берег Дніпра.

Підрозділи ЗС РФ через успішний контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку ведуть переговори з Києвом про здачу в полон. Цю інформацію в ефірі "24 канали" озвучила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, українська армія продовжує здійснювати контрнаступ на півдні України — військовослужбовцям на окремих ділянках фронту вдалося просунутися вглиб території на кілька десятків кілометрів.

Гуменюк стверджує, що підрозділи ЗС РФ опинилися у складній ситуації через загрозу оперативного оточення на деяких напрямках. Понад те, як зазначає керівниця пресцентру ОК "Південь", деякі формування окупаційних військ налаштовані вести переговори з ЗСУ щодо складання зброї та здавання в полон.

"Намагаються вести переговори про умови того, як вони (ВР РФ — ред.) складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права... Є вже такі певні розхитування та деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатися нікуди", — продовжила Гуменюк в ефірі телеканалу і додала, що офіцери деяких підрозділів російської армії отримали розпорядження від командування залишати свої позиції, якщо ЗСУ почнуть масштабний контрнаступ на Херсонському напрямку.

Керівниця пресцентру ОК стверджує, що окупанти на півдні України знають про успішне просування українських військ у Харківській області та усвідомлюють, що вже зараз їм потрібно шукати "шляхи евакуації". Через загрозу оперативного оточення росіяни, за словами Гуменюк, кидають бойову техніку на передову, а особовий склад переводять на лівий берег Дніпра.

[ + – ] ЗС РФ намагаються вийти на командування ЗСУ для здачі в полон, — командування "Південь"

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗС РФ через загрозу оточення та проблеми з логістикою відійшли вглиб Херсонської області, щоб завдавати артилерійських ударів по ЗСУ з лівого берега Дніпра.

Також повідомлялося, що під час успішного контрнаступу українська армія звільнила понад 20 населених пунктів.