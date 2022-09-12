ВС РФ под Херсоном пытаются выйти на офицеров ВСУ для сдачи в плен, — командование "Юг"

Из-за угрозы окружения россияне бросают боевую технику на передовой, а личный состав переводят на левый берег Днепра.

Подразделения ВС РФ из-за успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении ведут переговоры с Киевом о сдаче в плен. Эту информацию в эфире "24 канала" озвучила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинская армия продолжает осуществлять контрнаступление на юге Украины — военнослужащим на отдельных участках фронта удалось продвинуться вглубь территории на несколько десятков километров.

Гуменюк утверждает, что подразделения ВС РФ оказались в сложной ситуации из-за угрозы оперативного окружения на некоторых направлениях. Более того, как отмечает руководитель пресс-центра ОК "Юг", некоторые формирования оккупационных войск настроены вести переговоры с ВСУ о сложении оружия и сдачи в плен.

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (ВС РФ — ред.) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права… Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", — продолжила Гуменюк в эфире телеканала и добавила, что офицеры некоторых подразделений российской армии получили распоряжение от командования уходить со своих позиций, если ВСУ начнут масштабное контрнаступление на Херсонском направлении.

Руководитель пресс-центра ОК утверждает, что оккупанты на юге Украины знают об успешном продвижении украинских войск в Харьковской области и осознают, что уже сейчас им нужно искать "пути эвакуации". Из-за угрозы оперативного окружения россияне, по словам Гуменюк, бросают боевую технику на передовой, а личный состав переводят на левый берег Днепра.

[ + – ] ВС РФ пытаются выйти на командование ВСУ для сдачи в плен, — командование "Юг"

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ВС РФ из-за угрозы окружения и проблем с логистикой отошли вглубь Херсонской области, чтобы наносить артиллерийские удары по ВСУ с левого берега Днепра.

Также сообщалось, что в ходе успешного контрнаступления украинская армия освободила более 20 населенных пунктов.