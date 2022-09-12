ВС РФ отошли вглубь Херсонской области, чтобы бить артиллерией по ВСУ с левого берега (фото)

У российских войск есть проблемы со снабжением войск боекомплектом на правом берегу Днепра, поэтому они отошли назад, считает польский обозреватель Ярослав Вольский.

Российские войска отошли вглубь Херсонской области, чтобы артиллерия с левого берега Днепра доставала по позициям ВСУ. Об этом сообщает польский аналитик Ярослав Вольский, который первый сообщил о передаче Т-72 в ВСУ из Польши.

Обозреватель считает, что ВС РФ отошли от передовых позиций в Херсонской области на 5-10 км. Это сделано для того, чтобы артиллерия могла доставать по позициям ВСУ с левого берега Днепра. У российских войск есть проблемы с доставкой артиллерийских боеприпасов на правый берег в Херсон.

[ + – ] ВС РФ отступили с Херсонщины вглубь области

Добавим, 10 сентября в ОК "Юг" заявили, что украинская армия смогла продвинутся на десятки километров в Херсонской области. На данный момент в Генштабе в целях безопасности не называют освобожденных населенных пунктов. Также отмечалось, что в Херсоне командование вводит новые подразделения, которые плохо ориентируются в городе.

Напомним, 8 сентября в британской разведке отметили, что ВСУ продолжают наступать на Херсон. Был также уничтожен понтонный мост через реку в Дарьевке, который является одним из основных путей для российских войск.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободят большую часть Херсонской области до конца года. Линия контрнаступления протянулась на 160 км.