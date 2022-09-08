ВСУ продолжают наступать на Херсон и уничтожили важную переправу ВС РФ, — разведка Британии

По информации ведомства, понтонный мост через реку в Дарьевке является одним из основных путей между северным и южным секторами российских войск вдоль реки Днепр.

Украинские войска продолжают наступление в Херсонской области. Вооруженные силы Украины, вероятно, уничтожили понтонный мост в Дарьевке, который российские войска соорудили после того, как был серьезно поврежден автомобильный мост. Об этом пишут в разведке Великобритании.

По информации ведомства, понтонный мост через реку в Дарьевке является одним из основных путей между северным и южным секторами российских войск вдоль реки Днепр.

Кроме того, систематические прицельные удары украинской армии по уязвимым пунктам пересечения, вероятно, продолжают оказывать давление на российские войска, которые пытаются сдержать атаки ВСУ. Это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока.

Напомним, 6 сентября появилась информация, что армия Украины уничтожила понтонный мост и склад боеприпасов ВС РФ в Дарьевке Херсонской области. Удары были нанесены украинскими летчиками. Аналитики отмечали, что это еще больше ослабляет их возможности в снабжении своей группировки на правом берегу Днепра.

В то же время, в оккупационной администрации Херсонской области заявляли, что больше не будут ремонтировать поврежденные мосты, потому что в восстановлении объектов нет смысла и целесообразности, ведь у ВС РФ есть свои переправы.

8 сентября аналитики из Института изучения войны сообщали, что украинские войска продвинулись минимум на 20 км в ходе наступления в Харьковской области. Вероятно, ВСУ воспользовались моментом, когда россияне основные силы перебросили под Херсон.