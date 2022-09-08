ЗСУ продовжують наступати на Херсон і знищили важливу переправу ЗС РФ, — розвідка Британії

За інформацією відомства, понтонний міст через річку в Дар'ївці є одним з основних шляхів між північним і південним секторами російських військ уздовж річки Дніпро.

Українські війська продовжують наступ у Херсонській області. Збройні сили України, ймовірно, знищили понтонний міст у Дар'ївці, який російські війська спорудили після того, як було серйозно пошкоджено автомобільний міст. Про це пишуть у розвідці Великої Британії.

За інформацією відомства, понтонний міст через річку в Дар'ївці є одним з основних шляхів між північним і південним секторами російських військ уздовж річки Дніпро.

Крім того, систематичні прицільні удари української армії по вразливих пунктах перетину, ймовірно, продовжують чинити тиск на російські війська, які намагаються стримати атаки ЗСУ. Це сповільнює їхню здатність розгортати оперативні резерви та поповнювати запаси техніки зі сходу.

Нагадаємо, 6 вересня з'явилася інформація, що армія України знищила понтонний міст і склад боєприпасів ЗС РФ у Дар'ївці Херсонської області. Ударів завдали українські льотчики. Аналітики зазначали, що це ще більше послаблює їхні можливості у постачанні свого угруповання на правому березі Дніпра.

Водночас, в окупаційній адміністрації Херсонської області заявляли, що більше не ремонтуватимуть пошкоджені мости, тому що у відновленні об'єктів немає сенсу та доцільності, адже в ЗС РФ є свої переправи.

8 вересня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що українські війська просунулися щонайменше на 20 км під час наступу в Харківській області. Ймовірно, ЗСУ скористалися моментом, коли росіяни перекинули основні сили під Херсон.