Окупанти РФ більше не ремонтуватимуть пошкоджені мости на Херсонщині, — росЗМІ

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що у відновленні об'єктів немає сенсу й доцільності, адже в ЗС РФ є свої переправи.

Російські окупанти більше не збираються ремонтувати пошкоджені від регулярних ударів української армії Антонівський і Каховський мости на окупованій частині Херсонської області. Про це заявив заступник голови окупаційної адміністрації регіону Кирило Стремоусов, повідомляє російське видання ТАРС.

[ + – ] Антонівський міст у Херсоні

За словами колаборанта, у відновленні об'єктів немає сенсу й доцільності. На сьогодні мости повністю закриті для проїзду. Проте Стремоусов стверджує, що окупантам вони не потрібні, адже вони мають переправи.

"Як ми й казали, нас мости не дуже цікавлять, у нас є свої переправи, це ніяк не впливає на перебіг "спеціальної військової операції", — заявив представник окупаційної адміністрації Херсонської області.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що в Новій Каховці під ударами ЗСУ впав міст. Він був важливий для російських військ тим, що ним рухалися військова техніка й автомобілі з їжею для особового складу, бензином, соляркою та боєприпасами.

[ + – ] Зруйнований міст у Новій Каховці

26 серпня українська армія завдала ракетних ударів по Каховському мосту. За інформацією журналістів, одна з ракет РСЗВ HIMARS поцілила у вантажівку з російськими військовими.

23 серпня британська розвідка повідомляла, що росіяни почали будувати плавучий міст у Херсоні в районі Антонівського мосту. Аналітики зазначають, що якщо ЗС РФ зможуть добудувати нову споруду, то це, швидше за все, збільшить пропускну можливість порівняно з поромною переправою.