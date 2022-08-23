Замість Антонівського: РФ розпочала будівництво плавучого мосту в Херсоні, — розвідка Британії

Аналітики зазначають, що якщо ЗС РФ зможуть добудувати нову споруду, то це, найімовірніше, збільшить пропускну можливість, якщо порівняти з поромною переправою.

На вихідних Росія, ймовірно, почала переміщати баржі для будівництва значного плавучого мосту в районі пошкодженого Антонівського мосту в Херсоні. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Фахівці зазначають, що переправа є ключовою між окупованим Херсоном та східною частиною захопленого регіону. Якщо Росія зможе добудувати нову споруду, то найімовірніше це збільшить пропускну можливість, якщо порівняти з поромною переправою.

"Протягом кількох тижнів російські війська та місцеве цивільне населення покладалися на поромну переправу через цей водний шлях. Якщо Росія завершить будівництво імпровізованого мосту, це майже напевно збільшить пропускну спроможність пункту переправи, якщо порівняти з поромом", — пишуть у Міноборони Британії.

Однак плавучий міст все ще буде вразливим для українського наступу.

Плавучий міст — різновид понтонного мосту, який не має відокремлених понтонів. Так плавучими є самі прогонові споруди.

Нагадаємо, 22 серпня ЗСУ вкотре завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні, після чого почалася пожежа і сильний дим. Українські військові потрапили до КамАЗу з боєкомплектами, який знаходився там.

За словами депутата облради Сергія Хланя, міст зруйнований повністю, можливості для його ремонту в окупантів немає. Крім того, тепер у ЗС РФ залишається лише два шляхи для вкрай обмеженого перекидання сил на правий берег Дніпра.