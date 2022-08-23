Вместо Антоновского: РФ начала строительство плавучего моста в Херсоне, — разведка Британии

Аналитики отмечают, что если ВС РФ смогут достроить новое сооружение, то это, скорее всего, увеличит пропускную возможность по сравнению с паромной переправой.

На выходных Россия, вероятно, начала перемещать баржи для строительства значительного плавучего моста в районе поврежденного Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Специалисты отмечают, что переправа является ключевой между оккупированным Херсоном и восточной частью захваченного региона. Если Россия сможет достроить новое сооружение, то, скорее всего, это увеличит пропускную возможность по сравнению с паромной переправой.

"В течение нескольких недель российские войска и местное гражданское население полагались на паромную переправу через этот водный путь. Если Россия завершит строительство импровизированного моста, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта переправы по сравнению с паромом", — пишут в Минобороны Британии.

Однако плавучий мост все еще будет уязвим для украинского наступления.

Плавучий мост — разновидность понтонного моста, который не имеет обособленных понтонов. Таким образом плавучими являются сами пролетные сооружения.

Напомним, 22 августа ВСУ в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, после чего начался пожар и сильный дым. Украинские военные попали в КамАЗ с боекомплектами, который находился там.

По словам депутата облсовета Сергея Хланя, мост разрушен полностью, возможности для его ремонта у оккупантов нет. Кроме того, теперь у ВС РФ остается лишь два пути для крайне ограниченной переброски сил на правый берег Днепра.