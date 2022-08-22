ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, начался пожар, — СМИ (фото, видео)

Также есть информация о взрывах в Таврийском, Каховке и Новой Каховке Херсонской области.

Украинские военные в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Сообщается, что дым поднимается сразу из нескольких секторов моста.

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что есть информация о как минимум 10 прилетах в районе Антоновского моста. Однако часть ракет сбили российские противовоздушные средства обороны, часть снарядов попали в объект.

Кроме того, он опубликовал кадры моста после ударов украинской армии. На фото видно пожар и сильный дым. По информации журналиста, ВСУ попали в КамАЗ с боекомплектами, который находился там. Цаплиенко отметил, что информация проверяется.

[ + – ] Предположительно, пожар на Антоновском мосту

Также есть информация о взрывах в Таврийском, Каховке и Новой Каховке Херсонской области.

Что говорят украинские власти?

Украинские военные и руководство на момент написания материала не подтверждали удары ВСУ в регионе.

Напомним, последний удар по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен 8 августа. Тогда в ОК "ЮГ" рассказали, что объект имеет серьезные повреждения. В росСМИ утверждали, что повреждена строительная техника, а несущие элементы Антоновского моста не пострадали.

12 августа советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что в регионе был уничтожен последний уцелевший мост. По его словам, российские оккупанты потеряли все возможности для перемещения своей техники и маневров, ведь для восстановления переправы понадобится время.