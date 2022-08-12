На Херсонщине ВСУ уничтожили последний уцелевший мост, — советник главы ОВА
Со слов советника главы ОВА, российские оккупанты потеряли все возможности для перемещения своей техники и маневров, ведь для восстановления переправы понадобится время.
В 170-й день полномасштабного вторжения России в Украину военные ВСУ уничтожили последний в Херсонской области мост, по которому могли передвигаться оккупанты. Об том сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань на странице в Фейсбуке.
"Сегодня ВСУ попали в последний — четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег", — написал Хлань.
По его словам, уничтожение этого моста привело к тому, что российские военные потеряли последнюю возможность перебрасывать свою технику и совершать необходимые маневры.
Хлань уточнил, что оккупанты уже начали искать возможность отремонтировать переправу или найти ей альтернативу. Но на это ВС РФ потратят много времени и достаточное количество денег.
Также чиновник сообщил, что российские военные начали готовиться к контрнаступлению ВС Украины на херсонском направлении. В частности, в самом Херсоне они массово начали ставить "ежы" — устройства, которые должны помешать продвигаться бронемашинам и танкам. Однако даже эти конструкции оказались не металлическими, а сделанными из дерева.
Напомним, ранее ВСУ нанесли очередной удар по стратегическому объекту, который ВС РФ используют для снабжения своей армии. Местные жители говорят, что от переправы почти ничего не осталось. В РФ угрожают "отомстить".
Кроме того, Фокус писал, что ВС РФ стягивают тяжелую военную технику в Херсон. Из Запорожской области в сторону оккупированного города выехало 3 колонны техники россиян. В них было 20 танков, 20 машин десанта и 30 бронированных машин.