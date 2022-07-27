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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

Антоновский мост под ударом: паблики пишут о разрушении переправы, оккупанты опровергают (видео)

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Антоновский мост, обстрел антоновского моста, удар по антоновскому мосту
Антоновский мост после предыдущего обстрела ВСУ.

ВСУ нанесли очередной удар по стратегическому объекту, который ВС РФ используют для снабжения своей армии. Местные жители говорят, что от переправы почти ничего не осталось. В РФ угрожают "отомстить".

Антоновский мост в Херсоне, использующийся россиянами для переброски вооружения, в очередной раз стал целью ВСУ. Информация об этом появилась в местных пабликах вечером 26 июля.

Антоновский мост: хронология событий

В 23.00 Telegram-канал "Труха Херсон" рассказал, что со стороны объекта слышны взрывы. Позже авторы паблика написали: "Сообщают, что Антоновский мост ВСЕ" и опубликовали видео предположительно с моментом удара ВСУ.

Информацию про Антоновский мост подтвердил и военный эксперт Олег Жданов.

"Известно о том что, что по нему были нанесены удары, степень повреждений сейчас неизвестна, увидим результаты работы уже с утра", – в частности, проинформировал он.

Жданов уточнил, что Антоновский мост необходимо разрушить, так как это поможет выбить оккупантов с правого берега Днепра и освободить Херсон.

"Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не даст им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона", – рассказал эксперт.

При этом Жданов добавил, что если он действительно уничтожен или выведен из строя, то в ближайшие дни следует ожидать ударов россиян по гражданским объектам Украины.

Что об ударе говорят росСМИ и оккупационная власть

Российские СМИ сразу же сообщили об ударах ВСУ по Херсону, однако с уточнением о том, что украинские ракеты якобы были отбиты системой ПВО.

"Серия взрывов прогремела в Херсоне, в городе работает система ПВО", – написало агентство ТАСС.

Издание "РИА Новости" заявило, что украинская армия третий раз за сутки "сделала попытку" атаковать объекты в Херсоне, однако "все ракеты были перехвачены".

Кирилл Стремоусов, называющий себя "заместителем главы Херсонской областной администрации", опроверг информацию о разрушении объекта.

"Антоновский мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, но это не говорит о том, что мы должны каким-то образом кого-то там испугаться, куда-то бежать", – сказал Стремоусов в видео в в своем Telegram-канале.

Уже утром 27 июля издание "Известия" уточнило, что Антоновский мост после обстрела закрыт для проезда.

А в паблике известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева даже появилась открытая угроза в отношении Украины. "Интересно, а отдавая приказ атаковать Антоновский мост в Херсоне, в Киеве понимали, что в эту игру можно играть вдвоем? Например, только в Киеве мостов через Днепр семь штук", – сообщается тут.

В ожидании подтверждения

Официальной информации от ВСУ или представителей украинской власти пока не было. Ни в утренней сводке Генштаба, ни в сводке ОК "Юг" объект не упоминается.

Напомним, ВС РФ стягивают тяжелую военную технику в Херсон. Из Запорожской области в сторону оккупированного города выехало 3 колонны техники россиян. В них было 20 танков, 20 машин десанта и 30 бронированных машин.

Ранее росСМИ сообщали, что "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях пройдут в начале сентября. Так называемое "волеизъявление" жителей оккупированных территорий пройдет в один день.