Антоновский мост под ударом: паблики пишут о разрушении переправы, оккупанты опровергают (видео)

ВСУ нанесли очередной удар по стратегическому объекту, который ВС РФ используют для снабжения своей армии. Местные жители говорят, что от переправы почти ничего не осталось. В РФ угрожают "отомстить".

Антоновский мост в Херсоне, использующийся россиянами для переброски вооружения, в очередной раз стал целью ВСУ. Информация об этом появилась в местных пабликах вечером 26 июля.

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Антоновский мост: хронология событий

В 23.00 Telegram-канал "Труха Херсон" рассказал, что со стороны объекта слышны взрывы. Позже авторы паблика написали: "Сообщают, что Антоновский мост ВСЕ" и опубликовали видео предположительно с моментом удара ВСУ.

Информацию про Антоновский мост подтвердил и военный эксперт Олег Жданов.

"Известно о том что, что по нему были нанесены удары, степень повреждений сейчас неизвестна, увидим результаты работы уже с утра", – в частности, проинформировал он.

Жданов уточнил, что Антоновский мост необходимо разрушить, так как это поможет выбить оккупантов с правого берега Днепра и освободить Херсон.

"Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не даст им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона", – рассказал эксперт.

При этом Жданов добавил, что если он действительно уничтожен или выведен из строя, то в ближайшие дни следует ожидать ударов россиян по гражданским объектам Украины.

Что об ударе говорят росСМИ и оккупационная власть

Российские СМИ сразу же сообщили об ударах ВСУ по Херсону, однако с уточнением о том, что украинские ракеты якобы были отбиты системой ПВО.

"Серия взрывов прогремела в Херсоне, в городе работает система ПВО", – написало агентство ТАСС.

Издание "РИА Новости" заявило, что украинская армия третий раз за сутки "сделала попытку" атаковать объекты в Херсоне, однако "все ракеты были перехвачены".

Кирилл Стремоусов, называющий себя "заместителем главы Херсонской областной администрации", опроверг информацию о разрушении объекта.

"Антоновский мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, но это не говорит о том, что мы должны каким-то образом кого-то там испугаться, куда-то бежать", – сказал Стремоусов в видео в в своем Telegram-канале.

Уже утром 27 июля издание "Известия" уточнило, что Антоновский мост после обстрела закрыт для проезда.

А в паблике известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева даже появилась открытая угроза в отношении Украины. "Интересно, а отдавая приказ атаковать Антоновский мост в Херсоне, в Киеве понимали, что в эту игру можно играть вдвоем? Например, только в Киеве мостов через Днепр семь штук", – сообщается тут.

В ожидании подтверждения

Официальной информации от ВСУ или представителей украинской власти пока не было. Ни в утренней сводке Генштаба, ни в сводке ОК "Юг" объект не упоминается.

Напомним, ВС РФ стягивают тяжелую военную технику в Херсон. Из Запорожской области в сторону оккупированного города выехало 3 колонны техники россиян. В них было 20 танков, 20 машин десанта и 30 бронированных машин.

Ранее росСМИ сообщали, что "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях пройдут в начале сентября. Так называемое "волеизъявление" жителей оккупированных территорий пройдет в один день.