"Референдумы" в Херсонской и Запорожской областях пройдут в начале сентября, – росСМИ

Как сообщают российские журналисты, так называемое "волеизъявление" жителей оккупированных территорий пройдет в один день. Ранее стало известно, что оккупанты наметили проведение "референдума" на 11 сентября.

Так называемые "референдумы" о статусе оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях могут пройти в один день. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "власти" захваченных украинских территорий.

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Как сообщается, оккупанты наметили проведение так называемого "волеизъявления" местного населения на первую половину сентября. Ранее украинский Центр национального сопротивления информировал, что российская власть наметила проведения "референдума" на 11 сентября.

При этом "заместитель главы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов уверяет, что проведению псевдореферендума помешать невозможно.

"Он пройдет в любом случае", – высказался российский ставленник, заверив, что подготовка к нему сейчас активно проводится.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский также подтвердил, что оккупанты не отказались от своих планов провести "референдум" на захваченной территории, однако у них возникли большие проблемы с формированием "избирательных комиссий", так как местное население отказывается сотрудничать с российскими ставленниками.

"Тем не менее, они [оккупанты] активно работают в этом направлении. Периодически проводят обзвон с проведением так называемого опроса общественного мнения, через глав ОСББ и раздачу "соцпомощи" собирают списки жильцов с контактами, которые после обработки станут основой избирательных списков", – рассказал Соболевский.

По его словам, для организации картинки "референдума" в Херсоне уже более трех недель находятся российские политтехнологи, которым поручили координацию связанных с этим процессов.

Вчера, 24 июля, коллаборанты рассказали, что в Запорожской области создается специальная "избирательная комиссия", которая как раз должна заняться подготовкой "референдума о вхождении в состав России". Так называемый "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что "референдум" решили провести осенью якобы по инициативе местных жителей.

Ранее "член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил о намерении провести "референдум", несмотря на военные действия. Он пообещал, что в день голосования безопасность участников голосования обеспечат российская армия, Росгвардия и полиция.