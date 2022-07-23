Готовят "референдум": коллаборанты создают "избирательную комиссию Запорожской области"

Руководство оккупационной администрации заявило о том, что голосование состоится осенью "по инициативе местных жителей".

Так называемый "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что подписал указ о создании "избирательной комиссии Запорожской области", которая займется подготовкой референдума о вхождении в состав России. Балицкий утверждает, что "референдум" решили провести осенью "по инициативе местных жителей".

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Коллаборант заявил, что с подписанием указа в области прекратили существование все украинские государственные органы, которые занимались организацией выборов.

"Сегодня мы создаем совершенно новую открытую структуру. Она будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы — из самых активных и неравнодушных жителей региона", — сообщил Балицкий и призвал жителей области вступать в состав "избирательной комиссии".

Ранее "член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил о намерении провести "референдум", несмотря на военные действия. Он пообещал, что в день голосования безопасность участников голосования обеспечат российская армия, Росгвардия и полиция.

Напомним, в конце мая российские СМИ сообщили, что в Администрации президента России рассматривают возможность проведения сразу нескольких "референдумов" 11 сентября — о слиянии РФ с Беларусью, а также о вхождении в состав России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей и грузинского региона Южная Осетия. На 11 сентября также запланирован единый день голосования, когда россияне будут выбирать губернаторов.

Ранее стало известно, что в Кремле хотят создать новый федеральный округ РФ, в состав которого должны войти оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а произойти это, согласно плану Москвы, должно после "референдумов".