Пособники российских военных уверенны, что проведут нелегитимный референдум даже тогда, когда это не будет позволять сделать безопасность.

Российские военные и пособники оккупантов заявили, что проведут референдум на временно оккупированных территориях Запорожской области, несмотря ни на что. Об этом коллаборантв Владимир Рогов написал в своем Телеграм-канале.

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Заметим, что Рогов занимает фейковую должность члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

"У украинских карателей ничего не получится — референдум будет проведен, а безопасность жителей обеспечивается армией России, Росгвардией и полицией", — написал Рогов, использовав при этом большинство штампов российской пропаганды.

Ранее представители нелегитимных органов власти на временно оккупированных территориях Запорожской области заявляли о том, что референдум о присоединении к РФ будет проведен лишь при соблюдении всех норм безопасности.

Напомним, в конце мая российские СМИ сообщили, что в Администрации президента России рассматривают возможность проведения сразу нескольких "референдумов" 11 сентября — о слиянии РФ с Беларусью, а также о вхождении в состав России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей и грузинского региона Южная Осетия. Отметим, что на 11 сентября также запланирован единый день голосования, когда россияне будут выбирать губернаторов.

Как сообщало издание "Медуза", в Кремле хотят создать новый федеральный округ РФ, в состав которого должны войти оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а произойти это, согласно плану Москвы, должно после "референдумов".