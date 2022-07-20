Референдум у Запорізькій області: окупанти розповіли нові подробиці

Посібники російських військових упевнені, що проведуть нелегітимний референдум навіть тоді, коли це не дозволятиме зробити безпеку.

Російські військові та посібники окупантів заявили, що проведуть референдум на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, незважаючи ні на що. Про це колаборант Володимир Рогов написав у своєму Телеграм-каналі.

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Зауважимо, що Рогов обіймає фейкову посаду члена головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області.

"В українських карателів нічого не вийде — референдум проведуть, а безпеку мешканців забезпечує армія Росії, Росгвардія та поліція", — написав Рогов, водночас використавши більшість штампів російської пропаганди.

Раніше представники нелегітимних органів влади на тимчасово окупованих територіях Запорізької області заявляли про те, що референдум про приєднання до РФ проведуть лише за дотримання всіх норм безпеки.

Нагадаємо, наприкінці травня російські ЗМІ повідомили, що в Адміністрації президента Росії розглядають можливість проведення одразу кількох "референдумів" 11 вересня — про злиття РФ з Білоруссю, а також про входження до складу Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської областей та грузинського регіону Південна Осетія. Зазначимо, що на 11 вересня також заплановано єдиний день голосування, коли росіяни обиратимуть губернаторів.

Як повідомляло видання "Медуза", у Кремлі хочуть створити новий федеральний округ РФ, до складу якого мають увійти окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а відбутися це, згідно з планом Москви, має після "референдумів".