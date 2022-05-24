"Якщо вдасться продавити Лукашенка": РФ готує у Білорусі "референдум про злиття", — Медуза

Голосування може пройти одного дня з "референдумами" про приєднання до Росії окупованих територій Донбасу, Херсонської області та Південної Осетії.

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Кремль хоче провести у Білорусі "референдум про злиття" республіки з РФ. Пройти він може одного дня з "референдумами" про приєднання до Росії окупованих районів Донбасу, Херсонської області, а також окупованого регіону Грузії Південна Осетія. Про це у вівторок, 24 травня, із посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії, повідомляє видання "Медуза".

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За словами співрозмовників журналістів, незважаючи на війну в Кремлі ще не відмовилися від ідеї провести референдуми, проте коли саме вони відбудуться, залежить від того, як далі розвиватимуться бойові дії. Наразі найреалістичнішою датою є 11 вересня — єдиний день голосування, на який в РФ також призначено губернаторські вибори.

І хоча колишній лідер Південної Осетії Анатолій Бібілов, який програв так звані президентські вибори, призначив референдум про приєднання до РФ на 17 липня, дата голосування може змінитися, запевняють джерела видання. Крім цього, вони не заперечують, що разом із референдумами в ОРЛДО пройде голосування "про злиття з Росією в Білорусі".

"Але це якщо вдасться продавити (лідера Білорусі Олександра) Лукашенка, який від такого сценарію всіляко йде", — сказав один із джерел.

Тим часом у Кремлі сподіваються, що президент РФ Володимир Путін "у найближчому майбутньому" залишить свою посаду, проте для цього необхідно, щоб стан здоров'я глави держави-агресора суттєво погіршився.

Також ми писали, що ФСБ та Рада безпеки РФ, за даними ЗМІ, виступають за скасування губернаторських виборів, оскільки вважають, що до 11 вересня влада матиме низький рейтинг на тлі наслідків бойових дій.