У Росії роздумують над скасуванням губернаторських виборів через війну в Україні

За даними журналістів, за скасування виборів виступають ФСБ та Рада безпеки РФ. Силовики побоюються, що рейтинг влади впаде на тлі наслідків бойових дій.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Глава партії "Справедлива Росія" (СР) Сергій Миронов під час виступу в Державній думі РФ запропонував скасувати губернаторські вибори, які мають відбутися 11 вересня у зв'язку з війною в Україні. Цю ініціативу підтримують у Федеральній службі безпеки та Раді безпеки РФ, оскільки рейтинг влади до дня голосування може впасти на тлі бойових дій. Про це у середу, 18 травня, повідомило видання "Медуза" з посиланням на джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

17 травня лідер СР Миронов із трибуни Держдуми виступив проти проведення осінніх виборів губернаторів.

"В умовах спеціальної військової операції чи потрібно нам восени, в єдиний день голосування, проводити вибори? Ми всі маємо бути як один, а що буде на виборах? Ми повинні боротися одне з одним. Ми в цій залі всі підтримуємо президента, спеціальну військову операцію, а на виборах ми маємо говорити про протиріччя", — заявив російський депутат.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков тим часом запевнив, що рішень про скасування виборів у Кремлі не ухвалювалося.

Зі свого боку секретар генеральної ради провладної партії "Єдина Росія" (ЄР) відповів Миронову, заявивши, що його політична сила готова до виборів, а політична конкуренція "не послаблює країну, а робить її сильнішою", враховуючи, що в питанні війни "всі партії сходяться" у своїх позиціях.

Чотири джерела журналістів, близькі до адміністрації президента (АП) РФ, повідомили, що заява Миронова в Держдумі є відображенням "протистояння, яке розгорілося у владі". На початку березня ЗМІ передавали, що в АП обговорюють перенесення єдиного дня голосування, побоюючись зростання протестних настроїв серед росіян через санкції і падіння рівня життя в РФ.

Силовий блок влади РФ на чолі з ФСБ та Радбезом Росії виступає за перенесення губернаторських виборів, оскільки до осені рейтинг влади може впасти через наслідки війни в Україні.

"Силовий блок продає це (президенту) як больову точку для дії ззовні", — каже один зі співрозмовників видання.

Джерела видання також зазначили, що через невизначеність навколо губернаторських виборів питання щодо проведення "референдумів" в окупованих територіях України про приєднання до РФ "підвисло". Співрозмовники журналістів вказували, що Кремль планував провести "референдуми" в квітні, потім через невдачі на фронті пересунули дату на травень, а потім — на єдиний день голосування 11 вересня.

Про те, яким буде остаточне рішення президента РФ Володимира Путіна щодо виборів, поки що в АП не знає ніхто, додали джерела.

Нагадаємо, 10 травня одразу чотири губернатори РФ — Томської, Кіровської, Саратовської області та республіки Марій Ел — подали у відставку. Ще один — голова Рязанської області Микола Любимов — заявив про відмову балотуватися на наступний термін. ЗМІ повідомляли, що такі кроки були націлені на те, щоб влада мала більше часу для підготовки російських регіонів до єдиного дня голосування 11 вересня.

Тим часом Путін, за даними The Guardian, зараз безпосередньо керує пересуванням російських військових в Україні. Джерело журналістів у військовій сфері вказало, що президент РФ разом із начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим "беруть участь в ухваленні тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника або бригадного генерала".