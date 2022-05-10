"Щури з корабля побігли": в РФ губернатори областей масово подають у відставку (фото)

На тлі війни в Україні в один день один за одним про складання повноважень заявили відразу четверо чиновників. А ще один заявив, що не балотуватиметься на наступний термін.

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У вівторок, 10 травня, губернатори одразу п'яти регіонів РФ повідомили про складання своїх повноважень або про відмову на висунення на наступний термін. Зокрема, йдеться про голів Томської, Кіровської, Саратовської та Рязанської областей.

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[ + – ] Сергій Жвачкін

Відставка губернатора Томської області Сергія Жвачкіна

Адміністрація Томської області поширила у своєму Telegram-каналі звернення Сергія Жвачкіна, який обіймав посаду губернатора регіону з 2012 року. У публікації чиновник, пояснюючи своє рішення залишити посаду, зазначив, що за російським законодавством повноваження губернаторів обмежені двома термінами. Рішення скласти повноваження, за словами Жвачкіна, підтримав президент Росії Володимир Путін.

"Про своє подальше життя я можу сказати лише одне — я залишаюся в Томську. Тут моя мама, моя дружина, моя сестра, мої друзі, мої університети, моя тайга, мої річки й озера. Я без них не зможу. Я без вас не зможу. Разом із вами я прожив 10 чудових, яскравих і творчих років. Дякую вам!" — йдеться у дописі.

[ + – ] Ігор Васильєв

Відставка губернатора Кіровської області Ігоря Васильєва

Про свою відставку через наближення терміну закінчення повноважень оголосив і губернатор Кіровської області Ігор Васильєв, який працював на цій посаді протягом 5 років. За словами чиновника, його рішення і "бажання працювати на благо розвитку всієї країни" підтримав Путін. Яку нову посаду займе Васильєв наразі невідомо.

Він пояснив це рішення наближенням терміну закінчення повноважень. За словами Васильєва, його відставку та "бажання працювати на благо розвитку всієї країни" підтримав президент РФ Володимир Путін. Яку нову посаду збирається обійняти колишній губернатор, поки не повідомляється.

[ + – ] Валерій Радаєв

Відставка губернатора Саратовської області Валерія Радаєва

Радаєв, який очолював адміністрацію Саратовської області протягом 10 років, повідомив, що вирішив скласти повноваження "у зв'язку з виборчою кампанією, що наближається".

"Планую зосередитися на іншому напрямку роботи. Хочу подякувати вам, шановні жителі Саратовської області, за спільну роботу, підтримку, президента країни Володимира Володимировича Путіна — за довіру. У мене була можливість працювати на високій посаді на благо земляків і розвиток нашої Саратовської області", — цитує слова Радаєва його пресслужба у Telegram-каналі.

[ + – ] Олександр Євстіфєєв

Відставка губернатора республіки Марій Ел Олександра Євстіфєєва

У зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну у відставку подав і губернатор Марій Ел Олександр Євстіфєєв.

"У зв'язку із закінченням терміну повноважень Глави Республіки Марій Ел я звернувся до Президента Росії з проханням прийняти мою відставку. Висловлюю слова подяки Президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну за надану мені довіру та неоціненну турботу про республіку та її мешканців", — йдеться у його зверненні.

[ + – ] Микола Любимов

Губернатор Рязанської області Микола Любимов: у відставку не подав, але балотуватися відмовився

У вересні цього року в Рязанській області пройдуть вибори губернатора, проте Микола Любимов, який займає цю посаду протягом 5 років, повідомив, що балотуватися на другий термін не збирається.

"Шановні рязанці! Наближається термін закінчення моїх повноважень. Ухвалив відповідальне рішення — не висуватися на посаду губернатора на наступний термін", — заявив чиновник.

Чим ці мотивоване рішення Любимов не пояснив.

[ + – ] Регіони, голови яких подали у відставку або відмовилися балотуватися станом на 17:00 10 травня

Відставка губернаторів в РФ: можливі причини

11 вересня 2022 року в Росії має відбутися єдиний день голосування, в який громадяни РФ обиратимуть нових губернаторів. Видання "Медуза" з посиланням на політологів пише, що дострокова відставка губернаторів, у яких цьогоріч закінчуються повноваження, може дати тимчасовим виконувачам обов'язків глав регіонів більше часу, щоб підготуватися до виборів. При цьому ЗМІ раніше повідомляли про можливість перенесення виборів через повномасштабну війну в Україні та пов'язані з нею санкції.

Про можливість відставки губернатора Томської області Жвачкіна "РБК" писало ще в жовтні минулого року. Тоді експерти вказали, що на виборах до Державної думи РФ у цьому регіоні провладна партія "Єдина Росія" набрала лише 32,7% голосів, що нижче, ніж у сусідніх регіонах.

Прогнозувалася також відставка губернатора Кіровської області Васильєва — у регіоні "Єдина Росія" набрала 29,5%, що стало одним із найнижчих результатів у країні.

Тим часом політолог Аббас Галлямов у своєму Telegram-каналі, коментуючи масовий відхід губернаторів зі своїх посад, написав: "Хвиля губернаторських відставок, які раніше сприймалися як натяк на можливі зміни і схвалювалися населенням, в нинішній ситуації може бути сприйнята як свідчення кораблетрощі: щури, мовляв, з корабля побігли".