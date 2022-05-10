"Крысы с корабля побежали": в РФ губернаторы областей массово подают в отставку (фото)

На фоне войны в Украине в один день друг за другом о сложении полномочий заявили сразу четверо чиновников. А еще один сказал, что не будет баллотироваться на следующий срок.

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Во вторник, 10 мая, губернаторы сразу пяти регионов РФ сообщили о сложении своих полномочий или об отказе на выдвижение на следующий срок. В частности, речь идет о главах Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей.

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[ + – ] Сергей Жвачкин

Отставка губернатора Томской области Сергея Жвачкина

Администрация Томской области распространила в своем Telegram-канале обращение Сергея Жвачкина, занимавшего пост губернатора региона с 2012-го года. В публикации чиновник, объясняя свое решение покинуть должность, отметил, что по российскому законодательству полномочия губернаторов ограничены двумя сроками. Решение сложить полномочия, по словам Жвачкина, поддержал президент России Владимир Путин.

"Про свою дальнейшую жизнь я могу сказать лишь одно – я остаюсь в Томске. Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озера. Я без них не смогу. Я без вас не смогу. Вместе с вами я прожил 10 замечательных, ярких и творческих лет. Спасибо вам!" — говорится в посте.

[ + – ] Игорь Васильев

Отставка губернатора Кировской области Игоря Васильева

О своей отставке в связи с приближением срока окончания полномочий объявил и губернатор Кировской области Игорь Васильев, работавший на этой должности на протяжении 5 лет. По словам чиновника, его решение и "желание работать на благо развития всей страны" поддержал Путин. Какой новый пост займет Васильев на данный момент неизвестно.

Он объяснил такое решение приближением срока окончания полномочий. По словам Васильева, его отставку и "желание работать на благо развития всей страны" поддержал президент РФ Владимир Путин. Какой новый пост собирается занять бывший губернатор, пока не сообщается.

[ + – ] Валерий Радаев

Отставка губернатора Саратовской области Валерия Радаева

Радаев, возглавлявший администрацию Саратовской области на протяжении 10 лет, сообщил, что решил сложить полномочия "в связи с приближающейся избирательной кампанией".

"Планирую сосредоточиться на другом направлении работы. Хочу поблагодарить вас, уважаемые жители Саратовской области, за совместную работу, поддержку, президента страны Владимира Владимировича Путина — за доверие. У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области", — цитирует слова Радаева его пресс-служба в Telegram-канале.

[ + – ] Александр Евстифеев

Отставка губернатора республики Марий Эл Александра Евстифеева

В связи с истечением пятилетнего срока в отставку подал и губернатор Марий Эл Александр Евстифеев.

"В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях", — говорится в его обращении.

[ + – ] Николай Любимов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: в отставку не подал, но баллотироваться отказался

В сентябре этого года в Рязанской области пройдут выборы губернатора, однако занимающий эту должность на протяжении 5 лет Николай Любимов сообщил, что баллотироваться на второй срок не собирается.

"Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", — заявил чиновник.

Чем мотивировано такое решение Любимов не объяснил.

[ + – ] Регионы, главы которых подали в отставку или отказались баллотироваться по состоянию на 17:00 10 мая

Отставка губернаторов в РФ: возможные причины

11 сентября 2022 года в России должен пройти единый день голосования, в который граждане РФ будут выбирать новых губернаторов. Издание "Медуза" со ссылкой на политологов пишет, что досрочная отставка губернаторов, у которых в этом году заканчиваются полномочия, может дать временно исполняющим обязанности глав регионов больше времени, чтобы подготовиться к выборам. При этом СМИ ранее сообщали о возможности переноса выборов из-за полномасштабной войны в Украине и связанных с ней санкций.

О возможности отставки губернатора Томской области Жвачкина "РБК" писало еще в октябре прошлого года. Тогда эксперты указали, что на выборах в Государственную думу РФ в этом регионе провластная партия "Единая Россия" набрала всего 32,7% голосов, что ниже, чем в соседних регионах.

Прогнозировалась также отставка губернатора Кировской области Васильева — в регионе "Единая Россия" набрала 29,5%, что стало одним из самых низких результатов по стране.

Тем временем политолог Аббас Галлямов в своем Telegram-канале, комментируя массовый уход губернаторов со своих постов, написал: "Волна губернаторских отставок, которые раньше воспринимались как намек на возможные перемены и приветствовались населением, в нынешней ситуации может быть воспринята как свидетельство начинающегося кораблекрушения: крысы, мол, с корабля побежали".