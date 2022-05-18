В России раздумывают над отменой губернаторских выборов из-за войны в Украине

По данным журналистов, за отмену выборов выступают ФСБ и Совет безопасности РФ. Силовики опасаются, что рейтинг власти упадет на фоне последствий боевых действий.

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Глава партии "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов во время выступления в Государственной думе РФ предложил отменить губернаторские выборы, которые должны пройти 11 сентября, в связи с войной в Украине. Эту инициативу поддерживают в Федеральной службе безопасности и Совете безопасности РФ, так как рейтинг власти ко дню голосования может упасть на фоне боевых действий. Об этом в среду, 18 мая, сообщило издание "Медуза" со ссылкой на источники.

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17 мая лидер СР Миронов с трибуны Госдумы выступил против проведения осенних выборов губернаторов.

"В условиях специальной военной операции нужно ли нам осенью, в единый день голосования, проводить выборы? Мы все должны быть как один, а что будет на выборах? Мы должны бороться друг с другом. Мы в этом зале все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о противоречиях" — заявил российский депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем заверил, что решений об отмене выборов в Кремле не принималось.

В свою очередь секретарь генерального совета провластной партии "Единая Россия" (ЕР) возразил Миронову, заявив, что его политическая сила готова к выборам, а политическая конкуренция "не ослабляет страну, а делает ее сильнее", учитывая, что в вопросе войны "все партии сходятся" в своих позициях.

Четыре источника журналистов, близкие к администрации президента (АП) РФ, сообщили, что заявление Миронова в Госдуме является отражением "противостояния, которое разгорелось во власти". В начале марта СМИ передавали, что в АП обсуждают перенос единого дня голосования, опасаясь роста протестных настроений среди россиян из-за санкций и падения уровня жизни в РФ.

Силовой блок власти РФ во главе с ФСБ и Совбезом России выступает за перенос губернаторских выборов, так как к осени рейтинг власти может упасть из-за последствий войны в Украине.

"Силовой блок продает это (президенту) как болевую точку для воздействия извне", — говорит один из собеседников издания.

Источники издания также указали, что из-за неопределенности вокруг губернаторских выборов вопрос о проведении "референдумов" в оккупированных территориях Украины о присоединении к РФ "подвис". Собеседники журналистов указывали, что Кремль планировал провести "референдумы" в апреле, потом, из-за неудач на фронте, передвинули дату на май, а затем — на единый день голосования 11 сентября.

О том, каким будет окончательное решение президента РФ Владимира Путина по поводу выборов, пока в АП не знает никто, добавили источники.

Напомним, 10 мая сразу четыре губернатора РФ — Томской, Кировской, Саратовской областей и республики Марий Эл — подали в отставку. Еще один — глава Рязанской области Николай Любимов — заявил об отказе баллотироваться на следующий срок. СМИ сообщали, что такие шаги были нацелены на то, чтобы у властей было больше времени для подготовки российских регионов к единому дню голосования 11 сентября.

Тем временем Путин, по данным The Guardian, на данный момент непосредственно руководит передвижением российских военных в Украине. Источник журналистов в военной сфере указал, что президент РФ вместе с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым "участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала".