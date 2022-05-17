Приказывает генералам: СМИ рассказали, как Путин руководит войной в Украине

Президент России руководит российскими оккупантами на Донбассе, а помогает ему глава Генштаба Валерий Герасимов. Бывший бригадный генерал армии Великобритании Бен Барри сказал, что у главы государства должны быть дела поважнее, чем "погрязнуть в повседневной рутине".

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Президент России Владимир Путин лично погрузился в полномасштабную войну в Украине и отдает распоряжения на уровне полковников или бригадных генералов. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники среди западных военных.

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Президент России помогает руководить передвижением российских оккупантов на Донбассе. Он взаимодействует с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым, несмотря на информацию о его отстранении, указали собеседники.

"Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", — отметил один из источников в военной сфере.

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Других сведений, которые подтвердили бы данные об участии Путина и Герасимова в войне не предоставлено, оценка личного вовлечения Путина в войну основывалась на полученных разведданных.

Бывший бригадный генерал британской армии, эксперт по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований Бен Барри сказал, что у главы государства должны быть дела поважнее, чем принятие военных решений. Они должны определять политическую стратегию, а не "погрязнуть в повседневной рутине", прокомментировал он.

Армия РФ не может достичь прорыва на Донбассе, где они уже месяц ведут наступление. Им не удалось окружить силы украинских военных, которые меньше по численности, пишет The Guardian.

Генштаб ВС РФ обычно отправляет инструкции генералам на местах, но неуверенные действия Москвы привели к тому, что она была вынуждена отправить генералов ближе к линии фронта. Вооруженные силы Украины утверждают, что благодаря этому они ликвидировали до 12 генералов.

Напомним, что 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны ВСУ вытеснил ВС РФ за границу Харьковской области.

Военное руководство России, по данным Генерального штаба ВСУ, планирует набрать около 2,5 тысяч резервистов и отправить их в Украину воевать. Их готовят в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.