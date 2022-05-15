Россия хочет отправить на войну в Украине около 2,5 тысяч резервистов, – Генштаб ВСУ

Оккупационные войска укомплектованы менее, чем на 20% на отдельных направлениях. Подразделения ВДВ РФ, по данным Генштаба ВСУ, вынуждены воевать с русскими наемниками из частных военных компаний.

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Командование российских оккупантов планирует набрать около 2,5 тысяч резервистов на войну в Украине. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 15 мая.

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Будущих захватчиков подготавливают на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

"Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов", – отметил Генштаб.

Российские оккупанты несут большие потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений составляет уже менее 20%, отметил Генштаб ВСУ.

"На Попаснянском направлении из-за огромных утрат и неспособности действовать без помощи других, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ объединяются с представителями русских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", – заявили военные.

Война в Украине – боевые действия в регионах

Армия РФ наносила ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области. На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях

Противник ведет интенсивные обстрелы на Донецком направлении вдоль линии фронта и пытается закрепиться на занятых позициях. Оккупанты пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг сосредоточил на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

[ + – ] Позиции ВСУ обстреливались на Новопавловском и Запорожском направлениях

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии велись боевые действия в районе населенного пункта Тошковка, в районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили. На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.

На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы. На Кураховском направлении при поддержке артиллерии велись безуспешные штурмовые и наступательные действия.

В Мариуполе враги сосредоточились на блокировке ВСУ в районе завода "Азовсталь". На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался стрелять по позициям ВСУ из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.

На Южнобужском направлении ВС РФ не вели активных боевых действий. На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал ВСУ по ствольной артиллерии и минометам, продолжает инженерное оборудование занятых позиций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее допускал выигрыш Украины в войне с Россией. По его оценкам, крупное наступление врага на Донбассе приостановилось.

Вооруженные силы Украины смогли продвинуться на северо-востоке Харьковской области практически к границе с РФ.

Напомним, что недавно агентство Reuters показало видео сюжет, в коотром украинские военные собирали трупы российских солдат в Киевской области и грузили их на поезд-рефрижиратор.