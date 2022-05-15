В Харьковской области ВСУ скоро выйдут к границе с Россией, – советник главы МВД

Жители региона уже возвращаются на освобожденные от российских оккупантов территории, но опасность сохраняется. Генштаб ВСУ предупредил о систематических обстрелах населенных пунктов Русские Тишки, Терновая и Петровка.

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Вооруженные силы Украины продвинулись на северо-востоке Харьковской области и подошли практически к границе с Россией. Об этом сказал советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона.

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"На северо-востоке Харьковщины украинские войска действительно перешли в контрнаступление, мы уже недалеко от границы. Надеемся, если все будет хорошо, в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", — проинформировал он.

Подрыв ВС РФ трех мостов, пересекающие реку Северский Донец вблизи сел Рубежное и Старый Салтов, вероятно, замедлит наступление ВСУ в регионе. Оккупанты, по словам Денисенко, концентрируются на Изюмском направлении и хотят прорваться к Славянску и Краматорску.

"Пока это идет безрезультатно, но у них все же есть большая численность живой силы и техники на этом направлении", — уточнил советник.

Война на Харьковском направлении – данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, основные усилия на Харьковском направлении враг бросил на удержание занятых позиций и недопущение продвижения ВСУ до госграницы. Противник использует подразделения, сформированные при мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российские захватчики систематически обстреливают населенные пункты Русские Тишки, Терновая и Петровка. Безуспешные наступательные и штурмовые действия ведутся в районах населенных пунктов Долгенькое и Богородичное.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов утром 15 мая сообщил, что 14 мая от обстрелов ВС РФ пострадал Чугуевский район — 2 человека получили ранения, в том числе 15-летний ребенок. В результате обстрелов Первомайского двое человек пострадали, неспокойно было и в Золочевской общине.

"Жители Харьковщины возвращаются в освобожденные от оккупантов территории. Продолжается большая работа по разминированию, захватчики постоянно пытались атаковать освобожденные населенные пункты. Особенно прицельно бьют по гражданскому автотранспорту – по людям, пытающимся либо уехать, либо вернуться. Поэтому мы проводим эвакуацию небольшими колоннами и ориентируем людей на месте, не анонсируя этого", – написал он в Telegram.

[ + – ] Подбитая техника ВС РФ в Харьковской области Фото: Генштаб ВСУ

Горячей точкой, по его оценке, остается Изюмское направление. У Барвенково враг постоянно пытается прорвать позиции ВСУ, но безуспешно. Украинским военным удалось сбить самолет на временно оккупированной территории Харьковской области.

Аналитики американского Института исследования войны ранее говорили о победе ВСУ в битве за Харьков.

Министерство обороны Великобритании 13 мая сообщало о возможной доукомплектации подразделений ВС РФ, понесших потери в Харьковской области и последующей их отправки на восточный берег Северского Донца.

Напомним, что 9 мая силы 227 батальона территориальной обороны ВСУ освободили 4 населенных пункта Харьковской области: Верхний Салтов, Замуйловку, Байрак и Рубежное.