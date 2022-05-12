Россия не способна захватить ключевые украинские города, — британская разведка

К такому выводу аналитики пришли после того, как ВСУ стали оттеснять российские войска от Харькова.

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Вооруженные Силы Украины продолжают контратаки севернее Харькова, отбивая города и села, расположенные по направлению к российской границе, сообщает Министерство обороны Соединенного королевства со ссылкой на британскую разведку. Отход российских войск из Харьковской области там расценили, как "признание неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения".

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"Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил, — констатируют в разведке. — Несмотря на успех России в окружении Харькова на начальных этапах конфликта, как сообщается, она вывела подразделения из региона для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. После доукомплектования эти силы, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец".

Их задачей, по мнению сотрудников разведки, будет защита западного фланга основных сил России и путей снабжения для операций в районе Изюма.

Напомним, 9 мая стало известно, что силами 227 батальона территориальной обороны Вооруженных Сил Украины удалось освободить четыре населенных пункта Харьковской области: Верхний Салтов, Замуйловку, Байрак и Рубежное. В Боровском сельском совете рассказали, что с 8 мая российские войска массово покидают села Боровую и Богуславку и двигаются в направлении города Купянск Харьковской области.

Экс-полковник ФСБ РФ и бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) открыто признал, что контрнаступление ВСУ под Харьковом обратило в бегство подразделения российской армии и боевиков "ЛДНР", которые вынуждены были занимать более отдаленные позиции от Харькова.

В таком же ключе об отступлении российских войск под Харьковом писал и коллаборант Константин Долгов. Он возмутился неудачными действиями командования ВС РФ и сказал, что такие новости могут стать предвестниками полной капитуляции России.