Росія не здатна захопити ключові українські міста, — британська розвідка

Такого висновку аналітики дійшли після того, як ЗСУ почали відтісняти російські війська від Харкова.

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Збройні Сили України продовжують контратаки на північ від Харкова, відбиваючи міста та села, розташовані в напрямку російського кордону, повідомляє Міністерство оборони Сполученого королівства з посиланням на британську розвідку. Відхід російських військ із Харківської області там розцінили, як "визнання нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікували обмежений опір населення".

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"Пріоритет операцій Росії на Донбасі зробив підрозділи, дислоковані в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контратакувальних сил, — констатують у розвідці. — Попри успіх Росії в оточенні Харкова на початкових етапах конфлікту, як повідомляють, вона вивела підрозділи з регіону реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. Після доукомплектування ці сили, ймовірно, розгорнуть на східному березі річки Сіверський Донець”.

Їхнім завданням, на думку співробітників розвідки, буде захист західного флангу основних сил Росії та шляхів постачання для операцій у районі Ізюма.

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що силам 227 батальйону територіальної оборони Збройних Сил України вдалося звільнити чотири населені пункти Харківської області: Верхній Салтів, Замулівку, Байрак та Рубіжне. В Борівській сільській раді розповіли, що з 8 травня російські війська масово залишають села Борову та Богуславку та рухаються в напрямку міста Куп'янськ Харківської області.

Експолковник ФСБ РФ і колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Стрєлков (Гіркін) відкрито визнав, що контрнаступ ЗСУ під Харковом змусив втікати підрозділи російської армії та бойовиків "ЛДНР", які змушені були займати віддаленіші позиції від Харкова.

У такому ж ключі про відступ російських військ під Харковом писав і колаборант Костянтин Долгов. Він обурився невдалими діями командування ЗС РФ та сказав, що такі новини можуть стати провісниками повної капітуляції Росії.