У Харківській області ЗСУ скоро вийдуть до кордону з Росією, – радник голови МВС

Жителі регіону вже повертаються на звільнені від російських окупантів території, але небезпека лишається. Генштаб ЗСУ попередив про систематичні обстріли населених пунктів Руські Тишки, Тернова та Петрівка.

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Збройні сили України просунулися на північному сході Харківської області та підійшли практично до кордону з Росією. На цьому наголосив радник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону.

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"На північному сході Харківщини українські війська справді перейшли в контрнаступ, ми вже недалеко від кордону. Сподіваємось, якщо все буде добре, найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", — поінформував він.

Підрив ЗС РФ трьох мостів, що перетинають річку Сіверський Донець поблизу сіл Рубіжне та Старий Салтів, ймовірно, уповільнить наступ ЗСУ в регіоні. Окупанти, за словами Денисенка, концентруються на Ізюмському напрямку та хочуть прорватися до Слов'янська та Краматорська.

"Поки що це йде безрезультатно, але в них все ж таки є велика чисельність живої сили та техніки на цьому напрямку", — уточнив радник.

Війна на Харківському напрямку – дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу Збройних сил України, основні зусилля на Харківському напрямку ворог кинув на утримання зайнятих позицій і недопущення просування ЗСУ до держкордону. Противник використовує підрозділи, сформовані під час мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Російські загарбники систематично обстрілюють населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішні наступальні та штурмові дії ведуться в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уранці 15 травня повідомив, що 14 травня від обстрілів ЗС РФ постраждав Чугуївський район — 2 особи отримали поранення, зокрема 15-річна дитина. Унаслідок обстрілів Первомайського двоє людей постраждали, неспокійно було й у Золочівській громаді.

"Жителі Харківщини повертаються в звільнені від окупантів території. Продовжується велика робота з розмінування, загарбники постійно намагалися атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно б'ють по цивільному автотранспорту – людях, які намагаються або виїхати, або повернутися. Тому ми проводимо евакуацію невеликими колонами та орієнтуємо людей на місці, не анонсуючи цього", — написав він у Telegram.

[ + – ] Підбита техніка ЗС РФ у Харківській області Фото: Генштаб ЗСУ

Гарячою точкою, за його оцінкою, залишається Ізюмський напрямок. У Барвінково ворог постійно намагається прорвати позиції ЗСУ, але безуспішно. Українським військовим вдалося збити літак на тимчасово окупованій території Харківської області.

Аналітики американського Інституту дослідження війни раніше говорили про перемогу ЗСУ у битві за Харків.

Міністерство оборони Великобританії 13 травня повідомляло про можливу доукомплектацію підрозділів ЗС РФ, які зазнали втрат у Харківській області та подальшого їх відправлення на східний берег Сіверського Дінця.

Нагадаємо, що 9 травня сили 227 батальйону територіальної оборони ЗСУ звільнили 4 населені пункти Харківської області: Верхній Салтів, Замуйлівку, Байрак і Рубіжне.