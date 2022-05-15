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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Харківській області ЗСУ скоро вийдуть до кордону з Росією, – радник голови МВС

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Фото: Economist Intelligence Unit | Західні експерти говорили про перемогу ЗСУ у битві за Харків

Жителі регіону вже повертаються на звільнені від російських окупантів території, але небезпека лишається. Генштаб ЗСУ попередив про систематичні обстріли населених пунктів Руські Тишки, Тернова та Петрівка.

Збройні сили України просунулися на північному сході Харківської області та підійшли практично до кордону з Росією. На цьому наголосив радник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону.

"На північному сході Харківщини українські війська справді перейшли в контрнаступ, ми вже недалеко від кордону. Сподіваємось, якщо все буде добре, найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", — поінформував він.

Підрив ЗС РФ трьох мостів, що перетинають річку Сіверський Донець поблизу сіл Рубіжне та Старий Салтів, ймовірно, уповільнить наступ ЗСУ в регіоні. Окупанти, за словами Денисенка, концентруються на Ізюмському напрямку та хочуть прорватися до Слов'янська та Краматорська.

"Поки що це йде безрезультатно, але в них все ж таки є велика чисельність живої сили та техніки на цьому напрямку", — уточнив радник.

Війна на Харківському напрямку – дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу Збройних сил України, основні зусилля на Харківському напрямку ворог кинув на утримання зайнятих позицій і недопущення просування ЗСУ до держкордону. Противник використовує підрозділи, сформовані під час мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Російські загарбники систематично обстрілюють населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішні наступальні та штурмові дії ведуться в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уранці 15 травня повідомив, що 14 травня від обстрілів ЗС РФ постраждав Чугуївський район — 2 особи отримали поранення, зокрема 15-річна дитина. Унаслідок обстрілів Первомайського двоє людей постраждали, неспокійно було й у Золочівській громаді.

"Жителі Харківщини повертаються в звільнені від окупантів території. Продовжується велика робота з розмінування, загарбники постійно намагалися атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно б'ють по цивільному автотранспорту – людях, які намагаються або виїхати, або повернутися. Тому ми проводимо евакуацію невеликими колонами та орієнтуємо людей на місці, не анонсуючи цього", — написав він у Telegram.

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Підбита техніка ЗС РФ у Харківській області
Фото: Генштаб ЗСУ

Гарячою точкою, за його оцінкою, залишається Ізюмський напрямок. У Барвінково ворог постійно намагається прорвати позиції ЗСУ, але безуспішно. Українським військовим вдалося збити літак на тимчасово окупованій території Харківської області.

Аналітики американського Інституту дослідження війни раніше говорили про перемогу ЗСУ у битві за Харків.

Міністерство оборони Великобританії 13 травня повідомляло про можливу доукомплектацію підрозділів ЗС РФ, які зазнали втрат у Харківській області та подальшого їх відправлення на східний берег Сіверського Дінця.

Нагадаємо, що 9 травня сили 227 батальйону територіальної оборони ЗСУ звільнили 4 населені пункти Харківської області: Верхній Салтів, Замуйлівку, Байрак і Рубіжне.