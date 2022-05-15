Росія хоче відправити на війну в Україні приблизно 2,5 тисячі резервістів, – Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська укомплектовані менш ніж на 20% на окремих напрямках. Підрозділи ПДВ РФ, за даними Генштабу ЗСУ, змушені воювати з російськими найманцями із приватних військових компаній.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Командування російських окупантів планує набрати приблизно 2,5 тисячі резервістів на війну в Україні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) за 15 травня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Майбутніх загарбників готують на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській і Ростовській областях.

"Командування збройних сил Російської Федерації намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів", — зазначив Генштаб.

Російські окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів становить уже менше ніж 20%, зазначив Генштаб ЗСУ.

"На Попаснянскому напрямі через великі втрати і нездатністі діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об'єднуються з представниками російських приватних військових підприємств для подальших дій у складі зведених підрозділів", — заявили військові.

Війна в Україні — бойові дії у регіонах

Армія РФ наносила ракетні й авіаудари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області. На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Курській і Бєлгородській областях

Противник веде інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку вздовж лінії фронту та намагається закріпитися на зайнятих позиціях. Окупанти поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог зосередив на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.

[ + – ] Позиції ЗСУ обстрілювалися на Новопавлівському та Запорізькому напрямках

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії велися бойові дії в районі населеного пункту Тошківка, в районі Боровського окупанти зазнали втрат і відступили. На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районі Камишувахи.

На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат у районі населених пунктів Піски та Новокалиново. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи. На Курахівському напрямі за підтримки артилерії велися безуспішні штурмові та наступальні дії.

У Маріуполі вороги зосередилися на блокуванні ЗСУ в районі заводу "Азовсталь". На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався стріляти по позиціях ЗСУ з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів.

На Південнобузькому напрямі ЗС РФ не вели активних бойових дій. На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів, продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше допускав виграш України у війні з Росією. За його оцінками, великий наступ ворога на Донбасі зупинився.

Збройні сили України спромоглися просунутися на північному сході Харківської області практично до кордону з РФ.

Нагадаємо, що нещодавно агентство Reuters показало відео сюжет, в якому українські військові збирали трупи російських солдатів у Київській області та вантажили їх на потяг-рефрижиратор.