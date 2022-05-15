Плани Москви провалилися: генсек НАТО вірить у перемогу України над Росією

Російські окупанти не взяли Київ, відступили від Харкова та загрузли на Донбасі. Мрії президента РФ про поразку України, розгром НАТО і поділ Європи провалилися, заявив Єнс Столтенберг.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Україна може виграти війну з Росією і вже порушила плани Кремля. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Берліні по відеозв'язку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Війна Росії в Україні йде не за планом Москви. ЗС РФ не змогли взяти Київ, відступають від Харкова, їхній великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає стратегічних цілей. Президент Росії Володимир Путін хоче поразки України, розгрому НАТО, поділу Європи та Північної Америки. Але Україна стоїть і НАТО сильніший, ніж будь-коли", — сказав Столтенберг.

Українці, за його словами, мужньо захищають батьківщину, а союзники надали їй допомогу у сфері безпеки на мільярди доларів. НАТО допоможе Україні стримувати тиск РФ і відновити країну від довгострокових наслідків війни, додав він.

[ + – ] Столтенберг вважає "історичним" рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО Фото: НАТО

Генсек НАТО назвав "історичним" рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на вступ до Альянсу та заявив, що двері НАТО для двох країн відчинені.

Глави МЗС країн НАТО обговорили майбутній саміт Альянсу в Мадриді. Очікується, що на заході ухвалюватимуть рішення щодо зміцнення позиції Альянсу, посилення підтримки глобальних партнерів та ухвалення стратегічної концепції для майбутньої адаптації НАТО до більш небезпечного та конкурентного середовища.

Нагадаємо, що 7 травня Столтенберг говорив про можливий масштабний наступ в Україні у травні-червні. Він зазначив різницю між військами України й РФ, оскільки українці сильно мотивовані та захищають свою країну.

За словами міністрині з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Україна не відмовилася від бажання вступити до НАТО. Міністриня наголосила, що нерішучість НАТО, зокрема, незабезпечення безпольотної зони, розчарувала українську владу.

На початку квітня цього року президент України Володимир Зеленський говорив, що не вірить у вступ України до НАТО найближчим часом.