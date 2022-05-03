Україна не відмовилася від вступу в НАТО, — віцепрем'єрка Стефанішина

Міністерка з питань євроатлантичної інтеграції вказала, що українська держава все ще має намір стати членом Альянсу, хоч і розчарована його реакцією на російську агресію.

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Україна не відмовилася від наміру стати членом НАТО, незважаючи на розчарування реакцією Альянсу на повномасштабне вторгнення РФ. Про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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"Стефанішина наполягає, що Україна "не відмовилася та не відклала" намір приєднатися до Атлантичного альянсу", — йдеться в публікації.

При цьому міністерка зазначила, що нерішучість НАТО викликала розчарування в Україні, українська влада очікувала від організації більшого, зокрема забезпечення безпольотної зони над українською територією під час повномасштабного вторгнення РФ.

"Викликає розчарування той факт, що країна, яка закріпила у своїй Конституції прагнення вступити в НАТО, яка реалізує національні програми, орієнтовані на НАТО, і трансформувала сектор безпеки й оборони на основі стандартів НАТО, завжди прислухалася до того, що мети ще не досягнуто. Або "ми не збираємося ухвалювати це рішення", — сказала Стефанішина.

За словами міністерки, нерішучість Альянсу призвела до жахливих подій, таких як війна РФ проти Грузії 2008-го року, війна на Донбасі, яка розпочалася у 2014-му році, та нинішнє повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Ця нерішучість привела Путіна туди, де він зараз перебуває. Швеція та Фінляндія (зараз розглядають питання про приєднання до військового союзу) якнайшвидше стануть членами НАТО. Але я також можу гарантувати, що якби ці країни чекали на рішення про членство ще 15 років, вони теж виявилися б у стані війни", — вважає Стефанішина.

Що стосується переговорів української та російської делегації щодо припинення війни, віцепрем'єрка пояснила, що вони продовжуються "технічно", але щоразу вікно можливостей у цьому питанні стає дедалі меншим. Причиною цього стали дії військ РФ у Маріуполі, депортація українських громадян, масовані бомбардування, а також удар по Києву в розпал візиту генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша.

Нагадаємо, у проєкті мирної угоди, який українська делегація передала Росії 29 березня, йдеться про можливість відмови України від прагнення вступити в НАТО в обмін на забезпечення гарантій безпеки держави з боку низки держав. Про готовність стати гарантами вже заявили, наприклад, Туреччина, Франція та Німеччина. З кінця березня нові раунди переговорів не проводили.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що НАТО прийме країну до свого складу найближчим часом.