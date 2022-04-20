Франція заявила про готовність надати Україні гарантії безпеки, — Reuters

За інформацією журналістів, Франція постачатиме в Україну військову техніку. Ці гарантії більше схожі на пункт оборони, який є у всіх країн-членів ЄС, ніж на 5 статтю статуту НАТО.

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Франція заявила про готовність надати Україні гарантії безпеки у майбутній угоді з Росією в обмін на нейтральний статус Києва та його відмову від НАТО. Такий варіант рішення Париж підтримав на відеоконференції країн G7, до яких також входять США, Італія, Німеччина, Великобританія, Канада, Японія. На конференції були також представники Польщі, Румунії, керівництво НАТО та ЄС. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на дипломатичного радника президента Франції.

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Радник французького президента Емманюеля Макрона розповів, що лідери використали відеоконференцію для обговорення гарантій безпеки Україні після закінчення війни та як їх надати, якщо вона не є частиною НАТО.

"Наша країна готова надати гарантії безпеки. Це будуть військові поставки, щоб вона могла впоратися з новим нападом, або, можливо, гарантії, які дозволять нам втрутитися, якщо Україна зазнає нападу так, щоб ми могли оцінити, як їй допомогти", — сказав французький чиновник.

За його словами, ці гарантії будуть більше схожі на пункт про оборону, який є у членів ЄС. Це не буде захисний механізм, подібний до статті 5 НАТО, яка передбачає приєднання до конфлікту всіх країн Альянсу, у разі нападу на одного з членів.

Радник Макрона також розповів, що союзники обговорили необхідність переконати країни, які не входять до ЄС та G7, ставитися до війни в Україні як до питання, що стосується миру в усьому світі, а не лише Європи чи Заходу.

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський розповів, що завершення війни в Україні може бути оформлене двома договорами — Договір про гарантії безпеки для України та окремий двосторонній договір між Україною та РФ.

Раніше 8 квітня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція готова надати гарантії безпеки для України після закінчення війни. Він також розповів, що продовжуватиме розмовляти з Путіним, щоб зберегти за Парижем статус переговорника. 30 березня у Німеччині заявили про готовність стати гарантом безпеки для України після закінчення війни.