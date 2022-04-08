Франція готова стати гарантом безпеки України, — Макрон

Французький лідер також попередив, що продовжуватиме проводити телефонні розмови з Путіним, щоб зберегти за Парижем статус перемовника.

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Франція готова стати гарантом безпеки України після закінчення повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про це в інтерв'ю газеті Le Parisien заявив французький президент Емманюель Макрон.

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За його словами, "в якусь мить" в Україні припиняться бойові дії й "нам доведеться будувати там мир".

У цьому контексті Емманюель Макрон заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки нашої країни після закінчення повномасштабної війни із РФ.

"Це неможливо зробити (побудувати мир в Україні — ред.) без гаранта, і Франція покликана бути одним із таких гарантів", — наголосив французький лідер, спілкуючись з журналістами.

Макрон також заявив, що продовжить проводити телефонні розмови з президентом країни-агресора Володимиром Путіним незалежно від результатів. Французький лідер вважає, що такі переговори необхідні, щоб Париж зберіг у себе "статус перемовника".

Як зазначив Макрон, особливу увагу він приділяє прифронтовому Маріуполю, який ЗС РФ продовжують обстрілювати авіацією та важкою артилерією. За його словами, Москва "досить чітко висловила відмову" на ініціативу Франції, Туреччини та Греції щодо проведення евакуації мирного населення, через що Париж змушений запропонувати відкрити гуманітарний коридор із залученням Червоного Хреста.

Нагадаємо, 30 березня глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України після припинення повномасштабної війни із РФ.

Також повідомляли, що США відмовилися надавати гарантії безпеки Україні. Президент Володимир Зеленський подякував Вашингтону за надану військову допомогу і зазначив, що Сполучені Штати не захотіли ставати гарантом безпеки у відповідь на пропозицію Києва.