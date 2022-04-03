США не надали Україні гарантій безпеки, — Зеленський (відео)

Водночас глава держави подякував Білому дому за надану підтримку України.

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США не згодні надати Києву гарантії безпеки, які хотіло б керівництво країни, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS.

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Глава держави відповів на запитання, чи обіцяв глава Білого дому Джо Байден, що США та НАТО не дозволять війні в Україні знову повторитися.

"Я б хотів подякувати Сполученим Штатам та адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Проте, Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти", — зазначив президент.

[ + – ] інтерв'ю Зеленського

Нагадаємо, нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН готова надати Україні гарантії безпеки, але у мирний час.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Україна хоче отримати грант безпеки від низки країн, зокрема від Росії. Гарантії повинні бути подібними до 5-ї статті НАТО. За такого розкладу Київ погодиться на нейтральний статус країни, нерозміщення військових баз інших країн тощо.