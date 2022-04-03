США не предоставили Украине гарантии безопасности, — Зеленский (видео)

В то же время глава государства поблагодарил Белый дом за оказанную поддержку Украины.

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США не согласны предоставить Киеву те гарантии безопасности, которые хотело бы руководство страны, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

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Глава государства ответил на вопрос, обещал ли глава Белого дома Джо Байден, что США и НАТО не позволят войне в Украине повториться снова.

"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Тем не менее, Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - отметил президент.

[ + – ] интервью Зеленского

Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова предоставить Украине гарантии безопасности, но в мирное время.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Украина хочет получить грантии безопасности от ряда стран, в том числе от России. Гарантии должны быть подобными 5-й статье НАТО. При таком раскладе Киев согласиться на нейтральный статус страны, неразмещение военных баз других стран и т.д.