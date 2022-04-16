Завершення війни може бути оформлене двома договорами, — Зеленський

Договір про гарантії безпеки для України й окремий двосторонній договір між Україною та РФ — так, на думку президента, можуть бути оформлені підсумкові документи про завершення російсько-української війни.

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Підсумковий документ про завершення війни може складатися із двох частин: договору про гарантії безпеки для України й окремого двостороннього договору між Україною та Росією, заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками українських ЗМІ, повідомляє "Укрінформ".

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"Я вважаю, що це можуть бути два різні документи — гарантії безпеки від тих країн, які готові надати ці гарантії безпеки, й окремий документ у нас із Росією", — сказав президент, відповідаючи на запитання про підсумковий документ про завершення війни.

За його словами, росіянам хотілося б мати один договір, який би враховував усі питання. Проте не всі країни, які могли б бути гарантами безпеки для України, готові брати участь у переговорах з РФ.

"Для них гарантії безпеки для України — це одне питання, а домовленості з Росією — це інше питання, — сказав президент. — Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: "Вибач, ми бачили, що було в Бучі". Обставини змінюються, змінюються формати майбутніх домовленостей, змінюється відсоток можливостей домовленостей від таких кроків, від тих насильств. Усі це бачать, і вони все менше хочуть мати якісь домовленості з Росією, і при цьому хочуть мати домовленості з Україною".

Зеленський додав, що також необхідно юридично вирішити питання відшкодування Росією збитків, завданих Україні під час війни. Як саме це має бути оформлено, президент наразі не знає.

Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що звірства російських військ на території України послаблюють позицію Росії на мирних переговорах. Якщо росіяни знищать наших солдат у Маріуполі, подальші переговори стануть неможливими.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Україна хоче отримати грант безпеки від низки країн, зокрема від Росії. Гарантії повинні бути подібними до 5-ї статті НАТО. У цьому випадку Київ погодиться на нейтральний статус країни та відмовиться від розміщення на своїй території військових баз інших країн.

Фокус писав, що Франція готова стати гарантом безпеки України після закінчення повномасштабної війни з Російською Федерацією.

30 березня глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України після припинення війни з РФ. Водночас, США не згодні надати Києву гарантії безпеки, які хотілося б отримати українському керівництву.