Завершение войны может быть оформлено двумя договорами, — Зеленский

Договор о гарантиях безопасности для Украины и отдельный двусторонний договор между Украиной и РФ, — так, по мнению президента, могут быть оформлены итоговые документы о завершении российско-украинской войны.

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Итоговый документ о завершении войны может состоять из двух частей: договора о гарантиях безопасности для Украины и отдельного двустороннего договора между Украиной и Россией, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями украинских СМИ, сообщает "Укринформ".

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"Я считаю, что это могут быть два разных документа – гарантии безопасности от тех стран, которые готовы предоставить эти гарантии безопасности, и отдельный документ у нас с Россией", — сказал президент, отвечая на вопрос об итоговом документе о завершении войны.

По его словам, россиянам хотелось бы иметь один договор, который включал бы все вопросы. Однако не все страны, которые могли бы выступить гарантами безопасности для Украины, готовы участвовать в переговорах с РФ.

"Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с Россией – это другой вопрос, — сказал президент. — Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: "Извини, мы видели, что было в Буче". Обстоятельства меняются, меняются форматы будущих договоренностей, меняется процент возможностей договоренностей от таких шагов, от тех насилий. Все это видят, и они все меньше хотят иметь какие-либо договоренности с Россией, и при этом хотят иметь договоренности с Украиной".

Зеленский добавил, что также необходимо юридически решить вопрос возмещения Россией ущерба, нанесенного Украине во время войны. Как именно это должно быть оформлено, президент пока не знает.

Напомним, президент Зеленский также заявил, что зверства российских войск на территории Украины ослабляют позиции России на мирных переговорах. Если россияне уничтожат наших солдат в Мариуполе, дальнейшие переговоры станут невозможными.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Украина хочет получить грантии безопасности от ряда стран, в том числе от России. Гарантии должны быть подобными 5-й статье НАТО. В этом случае Киев согласится на нейтральный статус страны, и откажется от размещения на своей территории военных баз других стран.

Фокус писал, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины по окончанию полномасштабной войны с Российской Федерацией.

30 марта глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины после прекращения войны с РФ. В то же время США не согласны предоставить Киеву гарантии безопасности, которые хотелось бы получить украинскому руководству.