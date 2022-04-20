Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, — Reuters

По информации журналистов, Франция будет поставлять в Украину военную технику. Данные гарантии больше похожи на пункт обороны, который есть у всех стран-членов ЕС, чем на 5 статью устава НАТО.

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Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности в будущем соглашении с Россией в обмен на нейтральный статус Киева и его отказ от НАТО. Такой вариант решения Париж поддержал на видеоконференции стран G7, куда также входят США, Италия, Германия, Великобритания, Канада, Япония. На конференции были также представители Польши, Румынии, руководство НАТО и ЕС. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на дипломатического советника президента Франции.

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Советник французского президента Эммануэля Макрона рассказал, что лидеры использовали видеоконференцию для обсуждения гарантий безопасности Украине после окончания войны и как их предоставить, если она не является частью НАТО.

"Наша страна готова предоставить гарантии безопасности. Это будут военные поставки, чтобы она могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, которые позволят нам вмешаться, если Украина подвергнется нападению таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь", — сказал французский чиновник.

По его словам, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, который есть у членов ЕС. Это не будет защитный механизм, аналогичный статье 5 НАТО, которая предусматривает присоединение к конфликту всех стран Альянса, в случае нападения на одного из членов.

Советник Макрона также рассказал, что союзники обсудили необходимость убедить страны, которые не входят в ЕС и в G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, касающегося мира во всем мире, а не только Европы или Запада.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский рассказал, что завершение войны в Украине может быть оформлено двумя договорами — Договор о гарантиях безопасности для Украины и отдельный двусторонний договор между Украиной и РФ.

Ранее, 8 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова предоставить гарантии безопасности для Украины по окончанию войны. Он также рассказал, что продолжит разговаривать с Путиным, чтобы сохранить за Парижем статус переговорщика. 30 марта в Германии заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины после окончания войны.